Besmettingen dalen steeds sneller, aantal patiënten op intensieve zorg stabiliseert: dit zijn de meest recente coronacijfers

De voorbije week zijn er dagelijks gemiddeld 347 patiënten opgenomen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus. Dat is een erg lichte daling van 4 procent tegenover een week geleden.

Op dit moment liggen nog 4.130 patiënten met een positieve Covid-19-test in het ziekenhuis, een stijging van ongeveer 8 procent tegenover een week geleden. Op de afdelingen intensieve zorg gaat het om 430 patiënten, wat er wel nog 11 procent meer zijn tegenover een week geleden, maar een ongeveer even hoog aantal als de voorbije vijf dagen.

Besmettingen

Een erg duidelijke daling is er nog altijd in de besmettingen, een daling die zelfs steeds sneller gaat. In de week van 28 januari tot en met 3 februari werden dagelijks gemiddeld 31.548 nieuwe positieve coronagevallen geregistreerd. Dat is een daling met 37 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. De komende dagen evolueren we volgens de voorlopige cijfers allicht richting dalingen van 40 procent en meer.

In dezelfde periode werden in totaal 614.832 coronatests uitgevoerd. Daarvan bleek 41,6 procent positief. Ook dat is een duidelijke daling tegenover de piek van eind januari die op meer dan 46 procent lag.