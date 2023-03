Beslissen om niet te beslissen is een aanlokkelijke uitweg in technische dossiers zoals ruimtelijke ordening. Maar die uitweg leidt nergens naartoe

Jeroen Van Horenbeek is journalist.

Huizen, snelwegen, havens, windmolens en hoogspanningslijnen, fabrieken, gevangenissen, boerderijen, sporen en fietspaden, natuur. Ons landschap is al bezaaid met van alles. Maar om klaar te zijn voor de toekomst is er nog meer van dit alles nodig.

Veel meer. Huizen bijvoorbeeld. Er is een tekort aan betaalbare woningen in Vlaanderen. Een eigen huis of appartement ligt financieel buiten bereik van een groeiende groep Vlamingen. Intussen wachten 180.000 mensen op een sociale huurwoning. We hebben meer windmolens nodig. De enige manier om van gas en olie uit Rusland af te raken, is vergroenen. Hier horen nieuwe hoogspanningslijnen bij. We hebben fabrieken nodig om onze welvaart te verzekeren. Er moet ook meer natuur komen om ons te beschermen tegen klimaatopwarming en overstromingen.

Dit alles een plek geven in een kleine regio als Vlaanderen is niet evident. Het vergt een gestroomlijnde aanpak. Want altijd zullen er spanningen opduiken. Helaas: zo’n aanpak is er niet. Dat bewijst het vergunningenbeleid in overstromingsgebied.

Iedereen die de beelden van de zware watersnood in Luik anderhalf jaar geleden nog in zijn hoofd heeft zitten, zou moeten weten dat bouwen in overstromingsgebied vandaag een uitzondering op de uitzondering moet zijn. ‘Zou’, want vorig jaar heeft Vlaanderen nog meer dan honderd keer beroep aangetekend tegen een lokale vergunning op natte grond. In de dossiers is het overstromingsgevaar niet grondig genoeg onderzocht. Onbegrijpelijk en bitter is dat. Zo blijft het natuurlijk dweilen met de kraan open.

Bij gemeenten klinkt een ander geluid. Burgemeesters wijzen er – niet eens onterecht – op dat ze mensen hun gronden niet pardoes kunnen ‘afnemen’. Daarvoor hebben ze net hulp nodig vanuit Vlaanderen. Vlaanderen, waar intussen al vele jaren lippendienst wordt bewezen aan de bouwshift (de oude betonstop), maar er voorlopig te veel maatregelen vertraging oplopen. Bijvoorbeeld rond herbestemming van natte grond. Het resultaat is dus meer dan honderd twijfelachtige bouwvergunningen. Alleen vorig jaar.

Ook het stikstofprobleem is eigenlijk een ruimtelijk verdelingsvraagstuk. Welk evenwicht wil Vlaanderen tussen landbouw, industrie en natuur? Destijds – bij de afbakening van de Vlaamse beschermde natuurgebieden rond de eeuwwisseling – heeft de politiek geen moeilijke keuze durven te maken. Beslissen om niet te beslissen is een aanlokkelijke uitweg in technische dossiers zoals ruimtelijke ordening. Maar die uitweg leidt nergens naartoe. Vandaag zitten landbouw en natuur elkaar hopeloos in de weg. (Onze energiebevoorrading is een ander schrijnend voorbeeld van dit gebrek aan langetermijndenken.)

It’s the ruimtelijke ordening, stupid! Een heel sexy verkiezingsslogan is het niet, dat zal niemand beweren. Maar misschien zou het wel de juiste zijn voor de verkiezingen in 2024. Want als er een prijs zou bestaan voor het minst sexy maar het meest zwaarwegende politieke thema van deze tijd, dan is de winnaar bekend.