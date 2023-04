Benzine stijgt naar hoogste prijs in maanden: waarom verlaagt OPEC+ olieproductie en hoe zult u dat voelen?

Oliekartel OPEC+ verraste dit weekend door een drastische verlaging van de olieproductie aan te kondigen. De beurzen reageerden meteen: de prijs voor olie is gestegen. Wat betekent dit voor de inflatie? En voor de prijzen aan de pomp?

Wat heeft OPEC+ precies aangekondigd?

OPEC+, het kartel van olieproducerende landen en bondgenoten, heeft zondag aangekondigd vanaf mei minder olie te gaan produceren. OPEC-leider Saudi-Arabië zal per dag 500.000 vaten ruwe olie minder leveren. Ook landen als Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Algerije zullen minder produceren. Rusland, geen lid maar wel bondgenoot van OPEC, had eerder al aangekondigd van maart tot juni 500.000 vaten minder te produceren. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov kondigde aan die regeling te laten doorlopen tot het einde van het jaar, om de prijs op niveau te houden.

In totaal gaat het om een verlaging van de olieproductie van meer dan 1 miljoen vaten per dag, een vermindering van de wereldwijde olieproductie van 1,6 procent. Het afgelopen jaar is het eerder al gebeurd dat OPEC+ de olieproductie verlaagt, maar deze keer komt de beslissing als een verrassing.

Met de productieverlaging zegt OPEC+ te anticiperen op een mogelijk verminderende vraag als gevolg van de onrust bij de banken. Een voorzorgsmaatregel om de markt te stabiliseren dus, al is het vooral een middel om de olieprijs op te drijven. Die stond in maart op het laagste niveau in een jaar, al was de stijging alweer ingezet. Ook geopolitieke argumenten zijn niet uitgesloten. Tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Staten zit er nog steeds behoorlijk wat ruis op de lijn.

Hoe reageren de beurzen?

De beslissing zette maandagochtend meteen de toon bij de opening van de beurzen. Op de aandelenbeurzen in Australië en Azië openden oliebedrijven met winst en die tendens was gedurende de hele dag ook te zien op de Europese en Amerikaanse beurzen. Daar noteerden vooral oliebedrijven Shell, TotalEnergies en ExxonMobil groene cijfers.

Ook vandaag stijgt de olieprijs opnieuw, zij het minder sterk minder fel dan maandag. Vandaag kost een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa en dus bepalend voor de prijs aan de pomp, 85,33 dollar. De prijs voor een vat Amerikaanse staat momenteel op 80,81 dollar. Volgens analisten zouden de prijzen kunnen stijgen tot 100 dollar. Vorig jaar lag de prijs wel nog hoger: in juni kenden we een piek van 120 dollar per vat.

Wat betekent dit voor de inflatie?

Olie is nog steeds een belangrijke grondstof in onze economie. De stijgende prijs kan de inflatie weer stevig aanwakkeren, het leven zal dus opnieuw duurder worden. Om die inflatie aan te pakken, zullen centrale banken mogelijk nog langer moeten doorgaan met het verhogen van de rente, waardoor het duurder wordt om te lenen.

Het Witte Huis reageerde al door te zeggen dat het besluit van OPEC+ onverstandig is onder de huidige marktomstandigheden.

Energiespecialist Thijs Van de Graaf (UGent) zei in deze krant eerder al dat olie “een andere veldslag in onze energieoorlog met Rusland” is. “Door het prijsplafond van de G7 op Russische olie, de behoudende politiek van de OPEC-landen en een aantal technische moeilijkheden is de oliemarkt vandaag al krap. Als je weet dat de VS al sinds eind 2021 ruim 1 miljoen vaten olie per dag uit hun reserves op de markt brengen om de internationale prijs te drukken, dan weet je: dit kan niet blijven duren.”

Wat betekent dit voor de brandstofprijzen?

De hogere olieprijzen zullen brandstof duurder maken. Hoewel de prijs voor ruwe olie slechts een deel van de uiteindelijk prijs voor de gebruiker bepaalt, zul je het effect wel merken aan de pomp.

Vanaf morgen al is diesel en benzine tanken duurder in ons land. Dat meldt de FOD Economie, die de maximumprijzen vastlegt op basis van stijgende noteringen van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten. Voor benzine 95 stijgt die 6,1 cent tot 1,845 euro per liter. Voor benzine 98 komt er 6,9 cent bij en bedraagt de maximumprijs 2,006 euro per liter. Dat is het hoogste prijsniveau sinds november vorig jaar.

De maximumprijs voor diesel stijgt tot 1,829 euro per liter, een toename van 3,6 cent. Dat is het duurste niveau sinds begin februari.

Dat de brandstofprijzen gingen stijgen was vorige week al bekendgemaakt, maar deze maximumprijzen liggen uiteindelijk nog wel hoger. De officiële prijzen zijn steeds te raadplegen op de website van de FOD Economie.