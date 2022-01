Benjamin P. duwde Maria P. (55) van metroperron in Brussel: wat was er aan de hand?

Opgelet, het gaat om schokkende beelden:

Het is 19.42 uur en een vrijdagavond zoals gewoonlijk in het metrostation van Rogier. Een twintigtal mensen staan te wachten tot het gepiep en geknars van de metro dichterbij komt. Zo ook de 55-jarige Maria P., ze staat keurig voor de witte lijn te wachten met haar handen gekruist.

Het is druk aan de halte, iedereen staat stil en kijkt dezelfde richting uit. Op een tweetal meter afstand van Maria staat ook de 23-jarige Fransman Benjamin P. Hij lijkt zich anders te gedragen dan de rest. Hij draagt geen mondmasker, draagt – ondanks de frisse temperaturen – enkel een T-shirt en heeft een rugzak bij zich. En hij lijkt zachtjes naar voren te schuifelen.

Benjamin P. is ver weg van huis, van Rogier tot zijn klein Frans dorpje in de buurt van Nancy ligt maar liefst 397 kilometer. Het is nog niet geweten waarom hij daar is. Het is 19.43 uur als de metro arriveert, de jongeman begint te sluipen naar de 55-jarige vrouw. In zijn rechterooghoek ziet hij de lichten van de metro dichterbij komen, waarna hij sprint naar zijn doelwit. Met twee handen geeft hij M.P. een harde duw in haar rug. De vrouw struikelt en komt op de sporen terecht. Het gebeurt zo plots dat de andere reizigers tijd nodig hebben beseffen wat zojuist gebeurd is.

Noodrem

Eén iemand reageert wel haarscherp. De metrobestuurder, Youssef, drukt zonder twijfelen onmiddellijk op de rode knop in zijn cabine. Die knop triggert de noodrem. “Wanneer de noodrem gebruikt wordt, schakelen de drie remmen samen in en komt het tot een geforceerde stop”, zegt MIVB-woordvoerder An Van hamme.

Maar zelfs al houdt een chauffeur zich aan de aanbevolen snelheid – 40 kilometer per uur als je een station binnenrijdt – heeft het metrostel maximaal veertig meter nodig heeft om volledig stil te staan. Een seconde later reageren kan dus het verschil zijn tussen leven en dood. Mogelijk zag de alerte bestuurder al in de tunnel dat er iets gaande was, waardoor hij nog op het juiste moment kon reageren. Het metrostel komt op amper een meter van de vrouw tot stilstand.

Terwijl reizigers zich om de vrouw bekommeren, is op de bewakingsbeelden te zien hoe de twintiger wegvlucht. Omstaanders proberen hem nog te grijpen, maar dat lukt niet.

“De dader stak de metrosporen over en vluchtte vervolgens via een van de uitgangen van het metrostation”, zegt Sarah Durant van het Brusselse parket. Ondertussen bekommeren omstaanders zich om de vrouw en helpen haar terug op het platform. Een van de reizigers tikt even op de raam van Youssef en steekt z’n duim op richting hem. Zijn bliksemsnelle reactie heeft haar leven gered, de vrouw komt er met enkel lichte verwondingen vanaf. Zowel het slachtoffer als de chauffeur – die in shock is – worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Waarom?

De politie is intussen ook op de hoogte gebracht van de feiten, zij kunnen via de talloze camera’s in de metro de vlucht van Benjamin P. volgen. Enkele minuten later wordt de jongeman opgepakt in het naburige metrostation De Brouckère. Het parket van Brussel opent onmiddellijk een onderzoek wegens poging tot doodslag, de camerabeelden lijken hier het verhaal te vertellen. De Fransman werd dit weekend verhoord door een onderzoeksrechter, die besloot hem aan te houden. Al blijft de vraag: wat bezielde de man om dit te doen?

Het parket probeert daar nu een antwoord op te vinden, het lijkt er niet op dat de verdachte Maria P. kende. Een psychiater is aangesteld om zijn geestestoestand te onderzoeken. Het parket wil voorlopig niet kwijt of de verdachte al gekend was bij de politie.

Maria P. kon na de nodige verzorging in het ziekenhuis naar huis. En ook Youssef heeft het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten, al is hij “nog altijd zeer zwaar onder indruk van de gebeurtenissen”, klinkt het in zijn omgeving.

Inmiddels nam de familie van het slachtoffer contact op met de Brusselse vervoersmaatschappij. “Er werd ons gevraagd om hem uitdrukkelijk te bedanken voor zijn heldhaftige daad”, zegt Van Hamme. “We zullen die steunbetuigingen dan ook overmaken aan onze collega, die sinds oktober 2017 als metrobestuurder voor ons werkt. We bekijken nog op welke manier we hem in de bloemetjes kunnen zetten.”