Benjamin (15) wijdt zijn leven aan klimaatstrijd nadat hij vriendin verloor: ‘Met rood houden we Rosa een beetje in leven’

Op de klimaatmars zal rood zondag de overheersende kleur zijn. Rood, als de haren van Rosa, het meisje dat in de zomer van 2021 verdronk na te zijn meegesleurd in de Ourthe. ‘Zo houden we Rosa een beetje in leven’, zegt haar vriend en klimaatactivist Benjamin Van Bunderen Robberechts.

Je getuigde een jaar geleden over het verlies van Rosa in Zeno. Je bent intussen vijftien. Hoe gaat het met je?

“Er is ontzettend veel gebeurd. Op 14 juli, een jaar na de overstromingen, gaf Alexander De Croo in Chênée een speech voor de nabestaanden van de overstromingen. Hij sprak over mijn acties voor Rosa en zei dat hij mij als getuige nam om te beloven dat hij meer ging doen voor het klimaat. Hij had me vooraf een berichtje gestuurd op Instagram, met de vraag of hij het over Rosa mocht hebben in zijn speech. Ik weet natuurlijk wel dat dit politieke praat is, maar ik ben van plan om hem aan zijn woord te houden. Er gebeurt nu wel heel wat rond het klimaat, maar het gaat allemaal nog veel te traag.”

Je was die dag in 2021 de laatste die Rosa’s hand vasthield, tot ze werd meegesleurd in de rivier. Hoe verwerk je zoiets?

“Het gaat een stuk beter, ik heb het een plaats kunnen geven. Vooral door wat het verhaal heeft losgemaakt. Rosa wordt nu wel degelijk erkend als de eerste direct aantoonbare Belgische klimaatdode. Mensen moeten beseffen dat de klimaatverandering hier al is. Ik werd na het artikel gecontacteerd door (Eurocommissaris) Frans Timmermans en ontvangen in het Berlaymontgebouw. Hij wil voorstellen om 15 juli (de dag van de overstromingen, DDC) uit te roepen tot internationale dag van de klimaatslachtoffers. Het is iets symbolisch, natuurlijk. Veel politici zeggen me dat ze me steunen en moedigen me aan om door te gaan met mijn acties, maar er is een verschil tussen beamen dat er een probleem is en er wat aan doen.

“Ik had na het artikel ook geregeld contact met de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactivist Kumi Naidoo, een van mijn grote helden. Hij bracht me dan weer in contact met prinses Esmeralda. Heel coole mensen allemaal, en heel leerrijke gesprekken. En het strafste van alles: ik mag in november mee met de Belgische delegatie naar de klimaattop in Egypte. Ik ga er met prinses Esmeralda samenwerken. Ik kijk er erg naar uit en probeer er de volle twee weken bij te zijn, want ik wil meer zijn dan een pr-stunt van de Belgische overheid. Het is de bedoeling dat ik ga spreken op een panelgesprek met klimaatslachtoffers op verschillende continenten.”

Benjamin Van Bunderen Robberechts. Beeld Eric de Mildt

Hoe combineer je zoiets met de middelbare school?

“Ik ga niet meer naar school. Niet dat ik niet langer studeer. Ik probeer mijn laatste jaren versneld te doen via de Examencommissie. Ik heb niet genoeg tijd om mijn activisme te combineren met school. Voor mijn generatie is de tijd gewoon te kort. Mijn directrice zei dat ze me hierin steunt en dat ik er volledig voor moet gaan. Je kunt het zien als een vorm van spijbelen voor het klimaat, maar dan puur om praktische redenen. Volgend jaar ben ik zestien en dan hoop ik naar de unief te kunnen. Ik kan dat aan, ik heb genoeg discipline.”

Hoe ga je naar Egypte?

“Met het vliegtuig. Ja, soms kun je niet anders dan de infrastructuur te gebruiken die er is. Deze top is gewoon te belangrijk.”

Zondag is er de klimaatmars. Jullie gaan opnieuw in het rood, naar de haarkleur van Rosa?

“Er zal deze keer heel veel rood zijn. Grootouders voor het klimaat komen allemaal in het rood en ook Nic Balthazar en de mensen van Klimaatzaak. Verder ook veel familie en vrienden, en mensen die Rosa hebben gekend. Met al dat rood houden we Rosa een beetje in leven en is ze mee aanwezig op de mars, wat ze bij leven ook zou zijn geweest.”