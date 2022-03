Benefiet Oekraïne 12-12 zamelt meer dan 17,7 miljoen euro in: ‘Solidariteit is enorm’

‘Vlaanderen is grenzeloos solidair’, stelden radiozenders Joe, QMusic, MNM, Studio Brussel, Radio 2 en Nostalgie in de aankondiging van hun solidariteitsactie Oekraïne 12-12. Tijdens een gezamenlijke live-uitzending vanop de Groenplaats in Antwerpen probeerden ze aan te tonen dat die uitspraak meer was dan een holle marketingslogan. Verschillende presentatieduo’s spoorden luisteraars de hele dag door aan giften te doen aan Consortium 12-12, de instantie waarin alle hulporganisaties verenigd zijn. Die aanpak wierp zijn vruchten af: rond halfeen ’s middags was al meer dan 8,8 miljoen euro ingezameld.

De apotheose van de actie kwam er in de vorm van een tv-show die tegelijkertijd op de grootste publieke zender Eén en op de commerciële kanalen Play4 en VTM uitgezonden werd. Tijdens het programma maakten presentatoren Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en James Cooke bekend dat er 17.778.315 euro ingezameld werd. In de komende dagen kan dat bedrag nog oplopen.

Rond het middaguur liet Philippe Henon, woordvoerder van Oekraïne 12-12, alvast weten dat hij tevreden was met het ingezamelde bedrag. “Wij hebben de actie amper twee weken geleden opgestart en hadden geen idee hoe het ging evolueren. De solidariteit is enorm, dat doet wat”, vertelde hij tijdens de radioshow. Het bedrag zal gebruikt worden om noodhulp in Oekraïne te verlenen, maar ook om vluchtelingen op te vangen in buurlanden.