Ben Weyts verhoogt straffen voor wie dieren mishandelt: tot vijf jaar cel voor eerste vergrijp

Op dit moment riskeren mensen die in Vlaanderen een dier mishandelen of verwaarlozen maximaal 16.000 euro boete of drie maanden cel bij een eerste vergrijp. Bij herhaaldelijke en zware mishandeling of verwaarlozing kan dat oplopen tot 100.000 euro boete en 18 maanden cel binnen een termijn van drie jaar.

Maar in de praktijk is dat onvoldoende om ontradend en bestraffend te werken voor echte dierenbeulen, aldus Weyts. Op de laatste ministerraad van de Vlaamse regering werd op zijn voorstel een voorontwerp van decreet goedgekeurd, waarin de straffen voor burgers en bedrijven die dieren mishandelen fors worden verhoogd. Ernstige mishandeling of verwaarlozing zal vanaf het eerste feit bestraft kunnen worden met een geldboete tot 800.000 euro (in plaats van max. 100.000 euro nu) en een gevangenisstraf tot vijf jaar (in plaats van drie maanden). De zwaardere strafmaat heeft ook tot gevolg dat de politie de mogelijkheid krijgt om dierenbeulen bij hun eerste vergrijp onmiddellijk aan te houden en in voorlopige hechtenis te plaatsen.

Gaia tevreden

Voor recidivisten wordt de maximale straf nog eens verdubbeld: zij riskeren een boete tot 1,6 miljoen euro en maximaal tien jaar cel. De definitie van ‘recidivist’ wordt bovendien verruimd. Vroeger moesten verschillende feiten gepleegd zijn binnen een periode van drie jaar om te kunnen spreken over recidivisme. Die periode wordt nu verhoogd naar vijf jaar. Rechters krijgen ook de mogelijkheid om bedrijven die dieren mishandelen voor een termijn van vijf jaar of zelfs voor altijd te sluiten, ongeacht of er sprake is van recidive of niet. Vandaag is dat nog drie jaar. Ook het verbod om nog dieren te houden gaat van drie naar vijf jaar of zelfs levenslang.

“Eindelijk”, reageert Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. “De straffen voor dierenbeulen (behalve voor recidivisten, die eerder al werden verhoogd door Weyts, red.) zijn al 35 jaar niet meer veranderd. Maar nu maakt Vlaanderen een serieuze inhaalbeweging en daar ben ik blij om. Het sluit ook aan bij wat in de ons omringende landen gebeurt. In Nederland en Duitsland ligt de maximum celstraf op drie jaar, in Frankrijk op twee jaar en in het Verenigd Koninkrijk op vijf jaar.”

Mentaliteitswijziging

Of er in de praktijk zo’n zware straf wordt uitgesproken, hangt weliswaar af van de rechter. “Tot nu gebeurde het niet vaak dat de maximumstraf werd uitgesproken”, aldus Vandenbosch. “En als ze al werd uitgesproken is het, gezien het gaat om een straf van enkele maanden, de vraag of de dierenbeul effectief in de cel is beland. Het afschrikeffect was voorlopig zeer klein. Maar de wetgever geeft nu wel het signaal dat hij dierenmishandeling zeer ernstig neemt, waardoor rechters ook geneigd zullen zijn om zwaardere straffen uit te spreken en parketten die ook kunnen vorderen. Men zal wel twee keer nadenken vooraleer men dierenbeulen vrijspreekt, al moet ik zeggen dat daar al een mentaliteitswijziging aan de gang is. Nu krijgt men de mogelijkheid om zware straffen op te leggen.”