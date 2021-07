Belgische ziekenhuizen eisen verplichte vaccinatie in de zorg

“Om het coronavirus terug te dringen en veilige zorg te geven, is het nodig dat de overheid de vaccinatie verplicht maakt voor alle medewerkers in de zorgvoorzieningen”, zo schrijven de Belgische zorgkoepels in gezamenlijk persbericht. Onder deze koepels vallen de ziekenhuizen en ook de meeste woonzorgcentra van ons land.

Uit een recent rapport van Sciensano blijkt dat de vooropgestelde vaccinatiegraad van 70% lang niet overal en bij alle beroepscategorieën wordt gehaald. Met een deltavariant die veld wint, is het volgens de zorgkoepels dan ook nodig dat de overheid ingrijpt.

“Het is ondertussen duidelijk dat vaccinatie een uiterst belangrijke rol speelt om een vierde golf te voorkomen”, klinkt het. “Steeds meer studies wijzen ook in de richting van de noodzaak van een hogere vaccinatiegraad dan de oorspronkelijke doelstelling van 70%. Om groepsimmuniteit te kunnen bereiken worden nu cijfers van 85 tot 90% naar voor geschoven.”

Duidelijkheid

Het verplicht maken van de covid-vaccinatie zal volgens de sector duidelijkheid creëren en de spanningen wegnemen die er nu bestaan tussen het niet- en wel-gevaccineerd zorgpersoneel. In Italië, waar de vaccinatie voor medewerkers in de zorg al langer verplicht is, zou dit ook een zeer positief resultaat hebben.



Vorige week schreven de ziekenhuizen al een brief naar federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Vandenbroucke zei toen dat een wettelijke verplichting te omslachtig zou zijn en verkoos een open publicatie van de vaccinatiecijfers per ziekenhuis of woonzorgcentrum.

“Wij pleiten nu om stap over te slaan en meteen naar een verplichting te gaan", verduidelijkt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro.