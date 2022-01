Belgische Zara Rutherford (19): eerst rond de wereld, dan (hopelijk) naar de ruimte

Deze week landt de Belgisch-Britse Zara Rutherford (19) in Wevelgem. Als de wielen van haar Shark Aero de grond raken, is ze de jongste vrouw die ooit solo over de wereld vloog. ‘Eigenlijk wil ze astronaute worden’

Overal waar Rutherford met haar vliegtuigje aankwam, stonden televisieploegen haar op te wachten en donderdag zal dat niet anders zijn. Als alles goed gaat, komt ze dan aanvliegen, maakt ze eerst een fly-over boven het vliegveld Kortrijk-Wevelgem en zet ze dan haar Shark Aero aan de grond. Ze mag dan het record officieel op haar naam schrijven.

Haar familie en de duizenden fans die haar volgen op sociale media hebben wel al wat langer moeten wachten op haar aankomst. Normaal stond die al gepland voor maandag, maar slecht weer in Duitsland hield haar tegen.

Noord-Koreaanse raketten

Een beetje slecht weer kan er nog wel bij, want op haar tocht - waarbij ze in vijf maanden tijd langs 52 landen zal hebben gevlogen - heeft de jongedame al heel wat obstakels overwonnen. Door visumproblemen en weerperikelen zat ze bijvoorbeeld al eens drie weken vast op Alaska. Dan was er ook die keer waarop ze tijdens haar vlucht overwoog om Noord-Korea binnen te vliegen, omdat een gigantische wolk de doorgang naar Zuid-Korea afsloot.

Toen ze aan de luchtverkeersleiders vroeg of dat een goed idee was, klonk het al snel van niet. Echt niet. “Blijkbaar testen de Noord-Koreanen geregeld raketten zonder dat aan te kondigen”, vertelde Rutherford naderhand. Omdat de wolkenmassa net op tijd wegtrok, kon ze voortvliegen zonder een diplomatiek incident uit te lokken.

Natuurlijk was er niet enkel tegenslag. Tijdens haar passage in de VS kreeg ze de gelegenheid om de hoofdkwartieren van SpaceX en Virgin Galactic te bezoeken. Ook bij Richard Branson, de oprichter van Virgin, ging ze op bezoek. Hij is tenslotte een van haar sponsors. Nadat de wielen van haar Shark Aero de grond raakten van zijn privé-eiland, speelden ze samen een partijtje tennis.

De meeste steun voor haar project krijgt Rutherford van haar ouders, die haar via telefoon, mail en Zoom op de voet volgen. Toen ze hoorden dat hun dochter van plan was om het record te vestigen, gingen ze - bij wijze van spreken - meteen aan boord. “Pas in mei zei ze dat ze dit wou doen”, vertelt haar vader Sam Rutherford. “Dus we hadden maar drie maanden om alles te organiseren. Maar in augustus is ze precies volgens schema vertrokken in Wevelgem.”

Beeld AP

Gelukkig zijn haar ouders best goed geplaatst. Haar moeder en vader zijn twee luchtvaartfanaten met een eigen bedrijf in de sector. Eigenlijk doen zij niets anders dan met kleine vliegtuigjes de wereld rondvliegen. Hun bedrijf, Prepare2Go, brengt bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen van de fabriek naar de eigenaar. “Samen zijn we al op plaatsen over heel de wereld geweest”, zegt haar vader. “Ze was drie maanden oud toen ze voor het eerst vloog.”

Pizza

Het gezin vloog vaak over en weer naar Engeland, waar de familie van de vader woont. Haar middelbare school deed Rutherford ook in een Brits internaat. Vanaf haar veertiende volgde ze vlieglessen en drie jaar later had ze haar brevet op zak. De reis is haar gap year-project. In plaats van met de rugzak door Australië te trekken, vliegt ze dus de wereld rond.

Rutherford pompte wat geld van haar mini-onderneming in haar recordpoging. Ze koopt sneakers van bekende merken en verkoopt die online door aan een meerprijs als de lijn is uitverkocht. Als haar wereldreis erop zit, is het tijd voor het volgende avontuur: een studie in de VS. “Eigenlijk wil ze astronaut worden”, zegt haar vader. “Misschien heeft ze ook wel een kans op die crazy dream, nu er binnen de commerciële ruimtevaart toch mogelijkheden komen.”

Het helpt dan ook om Richard Branson te kennen, natuurlijk. Maar haar kortetermijnplannen na de reis zijn iets dichter bij de grond. Om het record te vieren wil ze samenkomen met haar ouders en haar team. “De pizza was al besteld”, zegt haar vader. “Maar door het slechte weer hebben we dus ook de bestelling een paar dagen moeten opschuiven. Sowieso staat die pizza hoog op haar to-dolijst.”