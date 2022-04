Belgische wijnproductie in tien jaar tijd bijna vervijfvoudigd: ‘Spaanse en Zuid-Franse wijnhuizen zijn de dupe’

Chant D’Eole, Genoels-Elderen of Domaine Du Chapitre: de kans is klein dat u al van deze Belgische wijnen hoorde. Toch wonnen ze in de laatste jaren één voor één gouden medailles op prestigieuze wedstrijden. Dat was twintig jaar geleden nog ondenkbaar, maar door de klimaatopwarming kunnen we nu ook in eigen land naar behoren druiven laten rijpen. “We kennen in ons land vandaag veel meer zonuren dan vroeger”, zegt Lodewijk Waes, voorzitter van de vzw Belgische Wijnbouwers. “Daardoor zijn de druiven van hogere kwaliteit en kunnen wijnbouwers verschillende soorten wijn maken.”

Vroeger lag de noordelijke ‘wijngrens’ in de Franse champagnestreek, maar sinds zo’n tien jaar is ze voldoende naar het noorden opgeschoven om van België een echt wijnland te maken. Onze druiven zijn vandaag ideaal om schuimwijn te maken, zegt Waes. “Eigenlijk maken we hier uitstekende champagne, maar we mogen de term ‘champagne’ niet gebruiken. Voorlopig praten we dan maar over ‘Belgische mousserende kwaliteitswijn’. Een veel te lange naam. Met onze vzw zijn we dan ook op zoek naar een nieuwe, interessantere naam. Jullie lezers mogen altijd suggesties doormailen. (lacht)”

1.3 miljoen liter

Die verhoogde kwaliteit is ook terug te zien in de productiecijfers. In 2012 werd 229.000 liter wijn verbouwd in ons land, vorig jaar ging het over maar liefst 1.359.000 liter. Het overgrote deel daarvan drinken we zelf op: weinig Belgische wijnhuizen zetten in op export. In de voorbije tien jaar is de totale oppervlakte van wijngaarden in ons land ook gestegen van 153 naar 695 hectare, waarvan 377 in Vlaanderen. Dat berekende de vzw Belgische Wijnbouwers.

Dat succes lokt buitenlandse geïnteresseerden. “We zien de laatste jaren veel buitenlandse interesse en zelfs overnames”, zegt Waes. “De interesse in cool climate wijnen uit België en Engeland is een trend die zich zal blijven doorzetten.” Welke wijngaarden intussen in buitenlandse handen zijn, kan hij niet zeggen. Over zulke zaken blijven in de wijnwereld de lippen stijf op elkaar gedrukt – zelfs na twee flessen wijn.

Ook verliezers

Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. De zuidelijke wijngrens schuift namelijk ook op naar boven: “Door de hitte is het in Spanje en Zuid-Frankrijk tegenwoordig moeilijk om nog op een normale manier aan wijnbouw te doen. Door hoge temperaturen krijg je een suikerexplosie en alcoholpercentages van 15 tot 16 procent”, legt Waes uit. “Je kan technieken gaan toepassen om dat percentage te verlagen, maar dat verlaagt ook de kwaliteit. Je krijgt dan vaak zware, plompe wijnen.” Ook voor België heeft de klimaatopwarming naast voordelen ook één nadeel: “We worden geconfronteerd met extremen”, zucht Waes. “De voorbije vijf jaar werden we bijna elk jaar geteisterd door voorjaarsvorst. Dat was voorheen niet het geval.”

Voorlopig wist die vorst de opmars van onze Belgische wijnen gelukkig nog niet te stuiten. De cijfers blijven elk jaar stijgen. “We mogen chauvinistischer zijn”, besluit Waes. “Belgen zouden wat vaker de eigen wijnen mogen proeven. Ze zullen versteld staan van de kwaliteit.”