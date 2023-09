Belgische ultrazwemmer Matthieu Bonne in laatste rechte lijn naar wereldrecord

Volgens de laatste berichten zit Matthieu Bonne nu ongeveer op 121 kilometer. Het trackingsysteem gaf aan dat hij al voorbij het record zat, maar dat blijkt te komen doordat het systeem de boot volgt die hem begeleidt. En die boot zwalpt veel meer op en neer, waardoor er een grotere afstand opgetekend wordt dan de afstand die Matthieu aflegt.

De Brugse redder is sinds donderdagochtend non-stop aan het zwemmen in de Golf van Korinthe in Griekenland om zijn doel te bereiken. Hij heeft het even moeilijk gehad door het slaaptekort en de koude. Zo had hij last van hallucinaties en nam zijn smaakvermogen sterk af. Maar ondanks alles is de eindmeet in zicht.

Aan het huidig tempo voorspelt zijn team dat hij rond 20 uur vanavond het wereldrecord zal breken, al zou dat zelfs al wat vroeger kunnen zijn.