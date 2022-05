Belgische Stéphanie Huang schopt het tot finale van de Koningin Elisabethwedstrijd

Veel woorden had de 26-jarige celliste niet toen zaterdag duidelijk werd dat ze door zou stoten naar de finale van wat een van de meest prestigieuze wedstrijden voor klassieke muziek is. Ze was simpelweg in shock, liet ze in een reactie aan de VRT weten. Stellen dat de finaleplaats voor Huang helemaal uit de lucht komt vallen, is misschien een brug te ver. Al was het maar vanwege haar familiebanden. Vader Huang is topviolist, haar moeder een al even getalenteerde celliste.

Stéphanie en haar twee jaar oudere zus Sylvie krijgen allebei op piepjonge leeftijd een strijkstok in handen. De lessen beginnen met de kleinere en makkelijker hanteerbare viool. Sylvie blijkt een natuurtalent, Stéphanie heeft het wat moeilijker met de viool en stapt wanneer ze vier jaar is over op de cello.

Daarna gaat het snel. Wanneer ze twaalf is wint ze een hoog aangeschreven muziekwedstrijd van Dexia (de bank die intussen Belfius heet, red.). Ze mag het podium van de Muntschouwburg op om daar haar eerste concert, een stuk van Tsjaikovski, te spelen. Van het Waalse Montigny-le-Tilleul trekt ze naar het conservatorium van Brussel. Daarna gaat het richting Parijs en sinds 2020 volgt ze les in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo.

Bovendien wist Stéphanie Huang op voorhand perfect wat ze van de Koningin Elisabethwedstrijd kon verwachten. Met dank aan zus Sylvie, die het in 2019, ook al als enige Belgische deelneemster, tot de finale schopte. De violiste wist zich uiteindelijk niet bij de beste zes te plaatsen, maar mocht wel naar huis met de publieksprijs.

Stéphanie Huang wordt omschreven als een harde werker. Ze speelt minimaal zes uur per dag, al loopt dat geregeld op tot tien uur, soms zelfs nog meer. Ze heeft een sterke persoonlijkheid, waardoor ze op het podium veel zelfvertrouwen uit straalt. Al gaf ze eerder al toe dat het toch even schrikken was toen ze zag dat ze de enige Belgische kandidaat was. Dat brengt uiteraard behoorlijk wat druk met zich mee, al heeft zo’n thuismatch ook voordelen vertelde ze op Canvas. “Het doet me plezier te merken dat het publiek blij is om me te zien. Wanneer ik op het podium sta, voel ik echt de warmte en de sympathie van het publiek.”

Of dat zal volstaan om zich uiteindelijk ook tot winnares te kronen valt nog af te wachten. Stéphanie Huang moet op dinsdag 31 mei tijdens de tweede finaledag het podium op. Daar zal ze naast het opgelegde werk van de Duitse componist Jörg Widmann ook een concerto van Antonín Dvořák spelen. Of ze daarmee de Koningin Elisabethwedstrijd kan winnen komen we op zaterdag 4 juni te weten.