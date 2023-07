Belgische stenen die CO₂ eten, maken van uw huis een opslagplaats van koolstof: ‘We krijgen van overal ter wereld vragen’

De cementindustrie is een belangrijke uitstoter van broeikasgas. Met stenen zonder cement – die geen CO₂ uitstoten, maar opnemen – zorgt Orbix ervoor dat de baksteen in onze maag het klimaat geen zure oprispingen bezorgt.

Het kwik en CO₂-concentratie stijgen, maar ‘t is nog al nie naar de wuppe: deze klimaatveranderaars werken aan originele oplossingen om de opwarming te stoppen. Lees de volledige reeks.

Het ziet eruit als een gewone, saaie, grijze snelbouwsteen. Maar het is een staaltje spitstechnologie waaraan zo’n twintig jaar onderzoek en ontwikkeling vooraf is gegaan. “Deze stenen zijn koolstofnegatief”, zegt Bjorn Gubbels, wijzend naar de metershoge stapels stenen. “Ze nemen meer CO₂ op dan er bij de productie vrijkomt. Wat we hier doen is uniek in de wereld.”

Bij Betonagglomeraten Gubbels in Maasmechelen hebben ze de eerste – en voorlopig enige – installatie ter wereld om op industriële schaal betonstenen te produceren die niet zijn gebonden met cement, maar met CO₂. Het proces achter de carbstone is ontwikkeld door het Limburgse familiebedrijf Orbix, dat op basis van afval van de staalindustrie en CO₂ een klimaatvriendelijk alternatief voor cement ontwikkelde. “Van twee afvalstoffen, maken wij een volwaardig product”, zegt Orbix-topman Serge Celis trots. “Met deze stenen wordt een huis een opslagplaats van CO₂. En ze zijn bovendien eindeloos recycleerbaar.”

Op basis van afval van de staalindustrie en CO₂ wordt een klimaatvriendelijk alternatief voor cement ontwikkeld. Beeld Wouter Van Vooren

Daarmee draagt het bedrijf – komt ‘ie – zijn steentje bij tot de verduurzaming van de bouwsector, en de cementindustrie in het bijzonder. Een belangrijke uitdaging in het klimaatvraagstuk, want de productie van cement is een belangrijke bron van CO₂-uitstoot, goed voor 8 à 10 procent van de wereldwijde emissies. Als de cementindustrie een land was, zou het de derde grootste uitstoter ter wereld zijn, na China en de Verenigde Staten.

Slokop

Cement is het bindmiddel in vrijwel alle beton, en goed voor ruim driekwart van de klimaatimpact ervan. Het gros van die uitstoot is te wijten aan het chemische proces dat aan de basis ligt van cementproductie. Daarbij wordt gemalen kalksteen verhit en reageert koolstof met zuurstof in de lucht, die dan vervluchtigen als CO₂.

Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, is de bouwsector daarnaast ook een grote slokop van grondstoffen zoals grind en zand. Alleen al in de Europese Unie genereert de sector ruim een derde van alle afval.

Al in de jaren negentig ziet Orbix, toen nog onder de naam Recmix, het potentieel van afval van de staalindustrie. Wanneer staalproducenten in een hoogoven ijzererts verhitten om er het ijzer uit te winnen, blijven als bijproduct zogenoemde ‘staalslakken’ over, die eruit zien als steenpuin en nog metaalresten bevatten. Het bedrijf ontwikkelt processen om uit de slakken van staalfabriek Aperam metaal te recupereren, en om van wat overblijft grondstoffen te maken die grind kunnen vervangen in beton en bij wegenbouw. “Waarom de aarde uitputten terwijl je voor dat soort toepassingen ook prima gerecycled materiaal kunt gebruiken?”, vindt Celis.

ORBIX Beton en bouwstenen uit staalproductieresten Fe In staalproductie wordt ijzererts in hoogoven verhit Fe Heeft als bijproduct staalslakken Staalslakken worden verdeeld in grove en fijne fracties Vervanger voor grind in beton en bij wegenbouw Cement- vervanger CO2 Mg MgO CaO fijne deeltjes worden harde steen door reactie van calcium- en magnesiumoxiden met CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 Ook nadat de stenen al in gebouwen zijn verwerkt, blijven ze nog een tijdje CO2 opnemen en harder worden ORBIX Beton en bouwstenen uit staalproductieresten Fe In staalproductie wordt ijzererts in hoogoven verhit Fe Staalslakken worden verdeeld in grove en fijne fracties Cement- vervanger Vervanger voor grind in beton en bij wegenbouw Heeft als bijproduct staalslakken CO2 Mg MgO CaO fijne deeltjes worden harde steen door reactie van calcium- en magnesiumoxiden met CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 Ook nadat de stenen al in gebouwen zijn verwerkt, blijven ze nog een tijdje CO2 opnemen en harder worden

Alleen met de allerfijnste deeltjes weet het bedrijf geen blijf. Tot het Celis in 2004 opvalt dat de grijze, zanderige bergen op zijn bedrijf na verloop van tijd hard worden. Een gevolg van een natuurlijk proces dat carbonatatie heet, leert hij van geoloog Dirk Van Mechelen, wanneer die bij Recmix op bezoek komt. Bij dat proces reageren calcium- en magnesiumoxiden in het fijne slakkenslib met CO₂ in de lucht, om zo hard carbonaat te vormen. “Ik wist niet wat ik hoorde”, herinnert Celis zich. “Wat als we dat natuurlijke proces zouden kunnen versnellen?”

Celis en Van Mechelen – die zich de ‘peetvader’ van de carbstone mag noemen – gaan aan de slag. Door in het lab in een hogedrukvat de concentratie CO₂ op te drijven, slagen ze erin een klein steentje te maken. Wat volgt is een lang proces van verbeteren en verfijnen, samen met onderzoekers van onder meer de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de KU Leuven, en een lange reeks tests om aan te tonen dat CO₂-gebonden stenen dezelfde technische eigenschappen hebben als een klassieke steen. Het resultaat is ‘carbinox’, een alternatief voor cement, en een gepatenteerd proces om er stenen mee te maken.

Van Mechelen becijfert dat een volle vrachtwagen met 24 ton carbstones zo’n drie ton CO₂ uit de lucht houdt. Een combinatie van de CO₂ die stenen tijdens de productie opnemen, en de vermeden uitstoot van cementproductie. “Het mooie is bovendien dat het carbonatatieproces nog even doorgaat”, zegt Van Mechelen. “Ook nadat de stenen al in een gebouw zijn verwerkt, blijven ze nog een tijdje CO₂ opnemen en harder worden. In onze carbstones zit CO₂ voor de eeuwigheid vast.”

Trekken en sleuren

“Dit is waar onze concurrenten zich het hoofd over breken”, zegt Gubbels, terwijl hij ’s werelds eerste ‘klimaatkamer’ voor de grootschalige productie van CO₂-gebonden betonstenen toont. Nadat de rekken vol verse stenen zijn gelegd, wordt er CO₂ in de ruimte gepompt en worden de stenen hard. Dat is minder eenvoudig dan het lijkt, want de CO₂ moet in alle stenen even goed doordringen, anders krijg je kwaliteitsverschillen.

Beeld Wouter Van Vooren

Orbix en Gubbels liggen – om in de sfeer te blijven – op een steenworp van elkaar, en stelden samen het productieproces op punt. “Het is jaren trekken en sleuren geweest”, zegt Celis. Bij de eerste proeven implodeerde de klimaatkamer ei zo na als gevolg van onderdruk. En rond 2011 kelderde de kostprijs van een ton CO₂-uitstoot in het Europese emissiehandelsysteem. Een technologie om die uitstoot te vermijden, leek plots een veel minder aantrekkelijke investering. “Een groot beursgenoteerd bedrijf had er allang de stekker uitgetrokken”, weet Celis. “Maar wij zijn blijven volharden, met succes.”

Ook Gubbels bleef er (voorlaatste steengerelateerde woordspeling, beloofd) rotsvast in geloven. “Als je werkt in een sector die één van de grootste uitstoters is, weet je dat ze vroeg of laat bij jou komen aankloppen voor oplossingen”, zegt hij. “Dan kies je beter voor de vlucht vooruit.”

En kijk. Een ton CO₂ uitstoten kost momenteel meer dan 80 euro. De Europese Commissie zal binnenkort wellicht carbonatatie officieel als koolstofopslag erkennen, wat de techniek nog meer wind in de zeilen geeft. En het Europees Parlement keurde eerder dit jaar plannen goed om klimaatneutraal bouwen vanaf 2028 te verplichten, en voor publieke gebouwen vanaf 2026. Een eerste horde op weg naar een klimaatneutrale bouwsector in 2050.

Mogelijk vallen die ambities in de Europese Raad op een koude steen. Maar de marsrichting is duidelijk. “Een cementgebonden steen wordt een luxeproduct”, denkt Gubbels. “Nu al zijn uitstootrechten voor CO₂ goed voor een derde van de prijs, en dat zal er niet op verbeteren.”

Het bedrijf heeft plannen om volledig op CO₂-gebonden snelbouwstenen over te schakelen, en onderzoekt samen met Orbix of het zijn masterblocs, massieve betonblokken van 150 op 75 centimeter, ook met CO₂ kan binden.

‘Vraag is enorm’

Wie zijn huis met koolstofnegatieve stenen wil bouwen, zal een beetje geduld moeten oefenen, want bij Gubbels kunnen ze die niet snel genoeg aanslepen. “De vraag is enorm, want de mogelijkheden voor wie circulair en klimaatneutraal wil bouwen, zijn beperkt.”

Bouwbedrijf Vanhout gebruikt de stenen bij de renovatie van een kantoorgebouw in Mechelen, waar onder meer het hoofdkantoor van afvalstoffenmaatschappij OVAM is gevestigd. Colruyt heeft plannen om een gebouw af te breken en met de verpulverde stenen en carbonatatie een nieuw neer te zetten.

Orbix-topman Serge Celis: ‘Met deze stenen wordt een huis een opslagplaats van CO₂. En ze zijn bovendien eindeloos recycleerbaar.’ Beeld Wouter Van Vooren

Er zitten nog meer toepassingen in de pijplijn. Orbix werkt ook aan CO₂-gebonden rioolbuizen, en met gevelsteenproducent Vandersanden uit in het Limburgse Lanklaar sleutelt het bedrijf aan een installatie om met de carbonatatietechniek gevelstenen in allerlei kleuren te maken. “Door de CO₂ die vrijkomt bij de productie van gewone stenen als grondstof te gebruiken, kan het bedrijf klimaatneutraal worden”, zegt Celis.

Voorlopig wordt bij de productie van de ‘groene’ stenen nog zuivere CO₂ gebruikt, die ook geschikt is voor de voedingsindustrie, en bijvoorbeeld dient om de belletjes in uw cola te blazen. Dat is zonde, en nodeloos duur.

In Flémalle, in de provincie Luik, werkt Orbix samen met bouwmaterialenfabrikant Prefer en kalkproducent Lhoist aan het ideale scenario. Een pijpleiding zal er de CO₂ die Lhoist uitstoot naar de steenfabriek leiden in plaats van die de lucht in te pompen. De kalkproducent spaart zo dure uitstootrechten uit, en Prefer heeft een goedkopere grondstof voor zijn stenen. De eerste stenen moeten daar in 2026 van de band rollen.

Hopen op vrede in Oekraïne

Vlak bij het hoofdkwartier van Orbix in Genk torenen hoge bergen staalslakken boven de gebouwen uit. En grote bergen schijnbaar nutteloos afval, dat ziet Celis graag. “Het kost je even veel denkwerk om er een oplossing voor te bedenken, maar het brengt je wel meer op”, lacht de 69-jarige ondernemer.

Aan grondstoffen voorlopig geen gebrek. In Vlaanderen alleen produceren we jaarlijks zo’n 700.000 ton staalslakken. En ook ander materiaal dat rijk is aan calcium- en magnesiumoxiden, zoals bouw- en sloopafval, komt als grondstof voor carbonatatie in aanmerking. “De interesse in allerlei toepassingen van carbonatatie neemt fors toe”, weet Mieke Quaghebeur, die bij VITO de toepassing ervan onderzoekt. “De techniek heeft veel potentieel om de bouwsector te verduurzamen.”

Als we de volledige jaarlijkse productie aan slakken en bouwafval in België zouden gebruiken als grondstof voor carbonatatie, zou dat volgens Quaghebuer ruim een miljoen ton CO₂-uitstoot schelen.

Daarnaast liggen er nog massa’s staalslakken op stortplaatsen te wachten op een nuttige toepassing. Op het Remo-stort in Sint-Truiden alleen al heeft zich 3 miljoen ton opgehoopt. Maar de ambities van Orbix reiken verder. “Bij Donetsk in Oekraïne ligt een stort met 100 miljoen ton slakken”, weet Celis. “Daar droom ik van (lacht). Een extra reden om te hopen dat er snel vrede komt.”

De staalindustrie produceert wereldwijd zo’n 200 miljoen ton slakken per jaar. En ook in de Verenigde Staten, India en China liggen enorme stortplaatsen. “We krijgen van overal ter wereld vragen, want we lopen een tiental jaar voor op de concurrentie”, zegt Celis. “En onze patenten gelden wereldwijd. Onze ambitie is om eerst met onze partners in België de processen onder de knie te krijgen, en dan onze expertise in te zetten in het buitenland. Dat zou de kroon op het werk zijn.”