Belgische staatsbank Belfius is betrokken bij Israëlische nederzettingen

De ngo’s legden vorig jaar met hulp van het Nederlandse onderzoeksbureau Profundo de betrokkenheid bloot van verschillende banken bij de nederzettingenpolitiek van Israël. BNP Paribas, waarvan de Belgische overheid de grootste aandeelhouder is, bleek de grootste Europese kredietverstrekker van bedrijven betrokken bij de nederzettingenindustrie.

Voormalig Israëlisch procureur-generaal Michael Ben-Yair riep toen in De Morgen op om deze investeringen te stoppen. Enkele Noorse pensioenfondsen deden dat al voor.

Van Belfius waren er nog geen gegevens, omdat de staatsbank werkt via vermogensbeheerder Candriam in de VS. Uit gegevens van Candriam Belgium blijkt dat Belfius alvast in mei 2021 voor meer dan 300 miljoen euro aan investeringen had staan bij “bedrijven die opereren in de Israëlische nederzettingenindustrie”.

“Dit geld stroomt onder meer naar bedrijven actief in de bouw van illegale nederzettingen, de vernieling van Palestijnse huizen, transportprojecten voor Israëlische kolonisten en de illegale ontginning van Palestijnse natuurlijke rijkdommen”, zegt Jozef Vandermeulen van FairFin.

Siemens en Solvay

Zo had Belfius vorig jaar voor meer dan 120 miljoen euro aan aandelen bij Siemens, dat treinen door bezet gebied laat rijden. Volvo en Caterpillar leveren machines voor de bouw van illegale nederzettingen en de sloop van Palestijnse woningen. HeidelbergCement is actief in de illegale ontginning van Palestijnse natuurlijke rijkdommen en Hewlett-Packard levert bewakingstechnologie.

Het Belgische chemiebedrijf Solvay was in 2019 betrokken bij een project dat Palestijnse waterbronnen afleidde naar Israëlische nederzettingen. Ook Airbnb staat in het Belfius-lijstje. Het platform voor overnachtingen haalde na protest de locaties in bezette gebieden van haar website, maar trok die beslissing later weer in.

“De Belgische staat is eigenaar van Belfius en de grootste aandeelhouder van BNP Paribas, en heeft dus de nodige macht om deze banken ter verantwoording te roepen”, stelt 11.11.11-directeur Els Hertogen. De ngo’s plannen daarom vrijdag acties aan het kantoor van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De minister koos ervoor niet te reageren bij De Morgen.

Belfius zegt dat de lijst van bedrijven niet helemaal correct is, zonder verdere verduidelijking. De bank wil benadrukken dat voor Belfius en Candriam respect voor mensenrechten van het grootste belang is en deel uitmaakt van de analyse bij investeringen.

“We passen systematisch een uitgebreide screening toe die verschillende duurzaamheidscriteria, waaronder mensenrechten, evalueert”, aldus Belfius-woordvoerder Ulrike Pommée.