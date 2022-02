Belgische speurders vertrokken naar Peru om zoektocht naar Natacha te ondersteunen

Wat gaan de Belgische speurders net doen daar?

Drie Belgische speurders zijn zondag vertrokken naar Peru om te helpen in de zoektocht naar de vermiste Belgische vrouw Natacha de Crombrugghe. Dat melden de kranten van Mediahuis en het nieuws wordt bevestigd door de federale politie.

Het gaat om een speurder van de cel vermiste personen en twee speurders van de federale gerechtelijke politie, verklaart woordvoerder An Berger. In eerste instantie zullen ze een week blijven.

Het is de bedoeling dat ze ter plaatse kennis zullen nemen van het onderzoek en eventueel helpen als dat nodig is. “Het onderzoek in Peru loopt goed en blijft in handen van de politie van Peru”, benadrukt Berger.

Waar gaat het weer over?

Natacha de Crombrugghe is sinds 24 januari vermist. Die dag zou ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde vertrokken zijn op een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land. Reddingswerkers hebben bij hun zoektocht al 90 procent van de wandelpaden afgelegd die zich uitstrekken over het westelijke deel van de Colca-vallei, tussen Cabanaconde en het dorp Sangalle.

Natacha de Crombrugghe is al sinds 24 januari vermist. Beeld Facebook

Wanneer werd Natacha voor het laatst gezien?

De aanwijzingen die kunnen helpen om de zaak op te lossen, zijn vooralsnog schaars. Op beelden van een bewakingscamera van een hotel was Natacha nog te zien met een grote rugzak. Het filmpje bevestigt dat de vrouw op 23 januari alleen aankwam in Cabanaconde. Een dag later vertrok ze voor een vijfdaagse trektocht. Sindsdien is ze spoorloos.

Twee Peruvianen, een verkoper en een vrachtwagenchauffeur, zouden haar daarna nog levend hebben gezien aan het uitkijkpunt San Miguel nabij Cabanaconde. Beide mensen verzekerden de autoriteiten dat ze een jonge vrouw zagen, die zwarte kleding droeg en met de haren vastgebonden in een staart - beschrijvingen die precies overeenkomen met de vermiste Belgische toeriste.

Aan de hand van deze nieuwe aanwijzingen zochten 46 agenten in een gebied van Mirador de Achachiua tot aan de Mirador de San Miguel. Ook namen ongeveer twintig reddingswerkers uit Cusco en Huaraz deel aan de zoektocht. Tot zover zonder resultaat.

Wat is er mogelijk gebeurd?

De autoriteiten houden momenteel nog alle pistes open. Er wordt niet uitgesloten dat de vrouw verdwaalde of dat het om een tragisch ongeluk gaat. Experts analyseren alvast beelden om verdere aanwijzingen te vinden.

Vorige week was er nog even vals alarm toen meerdere Peruviaanse media meldden dat bergbeklimmers met hun drone een vrouwenlichaam hadden gevonden in hun zoektocht naar de Belgische toeriste. Ter plekke moest de politie vaststellen dat het om een “vals alarm” ging en dat het geen lichaam was. Wat de drone dan wel opgepikt had, blijft onduidelijk.