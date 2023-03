Belgische professor F.D. beoordeelde tot twee maal toe eigen opleiding aan Nederlandse hogeschool

De HILL-methode van professor F.D, die in 2022 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden wegens de verkrachting van een studente, raakte zaterdag in opspraak door een publicatie in de Volkskrant. Daarin vertelden docenten van Fontys dat ze zich ernstig zorgen maken over de geringe basiskennis die studenten krijgen bijgebracht, nu de klassieke hoorcolleges grotendeels zijn afgeschaft.

Die omslag vond mede plaats door de invoering van de onderwijsmethode die professor F.D. zelf ontwikkelde: HILL - oftewel High Impact Learning that Lasts. Nu blijkt dat F.D. eind 2017 zitting had in een panel dat de onderwijskwaliteit van de bacheloropleiding ICT van Fontys als ‘excellent’ beoordeelde.

Vijf jaar later, in de zomer van 2022, boog hij zich met een andere commissie over een nieuwe masteropleiding ICT bij Fontys, genaamd Applied IT. Het oordeel was positief: de master kon van start gaan. Met 24 instituten en 46.000 studenten is Fontys de op een na grootste hoger onderwijsinstelling van Nederland.

De conclusies van de panelleden die een opleiding in het hoger onderwijs beoordelen, wegen zwaar. Ze vormen de basis voor het stempel van goedkeuring dat opleidingen krijgen. Bij een negatief oordeel kan een opleiding uiteindelijk haar bestaansrecht verliezen.

Conferentie

Voordat F.D. in 2017 onderdeel werd van het panel, hield hij in april 2016 een conferentie voor tweehonderd docenten van de Fontys-opleiding Pedagogiek, waarna meerdere trainingen en masterclasses volgden op de hogeschool. Die gingen over zijn zelfontwikkelde onderwijsmethode High Impact Learning that Lasts (HILL), die sinds 2020 op verschillende opleidingsinstituten van Fontys wordt toegepast, waaronder de ict-opleiding.

Onafhankelijke positie

Fontys laat in een reactie weten dat de onafhankelijkheid van F.D. niet in het geding is geweest, omdat hij voor de ict-opleiding “nooit betaalde opdrachten” heeft verricht en daarmee “geen zakelijke verbinding had met het instituut”. Professor F.D., zo zegt de hogeschool, “had een onafhankelijke positie en heeft dit – zoals gebruikelijk bij dit soort procedures – ook verklaard.”