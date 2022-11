Belgische primeur: grootste insect van Europa, het vliegend hert, voor het eerst gekweekt

Het vliegend hert dankt de mooie naam aan zijn spectaculair grote kaken die doen denken aan een gewei. De keversoort is drie tot negen centimeter lang en daarmee het grootste insect van Europa. De beschermde diersoort heeft het in ons land steeds moeilijker. De larven leven in dood hout onder de grond en hebben dus last van de verstening van het landschap. Inmiddels komen de kevers nog maar op een aantal plekken voor. In het Brabantse Huizingen hopen ze het tij te keren. Vrijwilligers kweekten met hulp van wetenschappers tachtig vliegende herten en afgelopen maandagmiddag werden ze in de grond gestopt.

“Er bestaan in België vijf populaties van het vliegend hert”, vertelt Arno Thomaes, wetenschapper bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Aan hem deze middag de eer om de diertjes in te graven. “Omdat het zo’n groot insect is, kunnen ze eigenlijk niet erg goed vliegen. Mannetjes leggen ten hoogste drie kilometer af, vrouwtjes slechts enkele honderden meters. Tussen de vijf populaties vindt dus geen genetische uitwisseling plaats. Daarvoor liggen ze te ver uit elkaar. Het gevolg is dat de populaties in genetisch opzicht verarmen. Uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat ze uitsterven.”

Nakomelingen

In Huizingen is de populatie met enkele duizenden kevers het kwetsbaarst. Thomaes: “Een paar duizend lijkt veel, maar voor een insect valt dat behoorlijk mee.” En dus wordt er ingegrepen.

“Wij vingen vliegende herten in Huizingen, maar ook in Sint-Genesius-Rode en Overijse”, legt Thomaes de werkwijze uit. “Een mannetje en een vrouwtje plaatsten we in een bak met aarde. Hun nakomelingen hebben dus voor de helft genen uit Huizingen en voor de helft genen uit Sint-Genesius-Rode of Overijse.”

“Die nakomelingen ontpopten in de bak met aarde van larf tot vliegend hert. Dat gebeurt altijd in het najaar. Vervolgens overwinteren ze onder de grond. Als die in juni is opgewarmd, is dat het signaal om naar buiten te kruipen. We zetten de kevers nu al uit zodat ze over een aantal maanden zelf kunnen bepalen wanneer ze bovengronds willen gaan. Hopelijk doen ze dat dan tegelijkertijd met de natuurlijke populatie en beginnen ze aan de voortplanting. Zo sterken we de populatie genetisch aan.”

Aan onderzoeker Arno Thomaes de eer om de kevers in te graven. Beeld Bart Kerckhoven

In Huizingen gaan ze goed in de gaten houden hoe dit verloopt. “Elke gekweekte kever is van onderen van een nummer voorzien. Vrijwilligers zullen ze gaan tellen. Zo kunnen we zien of de gekweekte populatie zich ook daadwerkelijk met de natuurlijke populatie mengt.”

België heeft een primeur. Dieren kweken om de populatie te redden is niet nieuw, maar met het vliegend hert was dat in Europa nog nooit gebeurd. De hoop is dat er door deze aanpak uiteindelijk weer een genetische verbinding tussen de verschillende populaties ontstaat. Als het experiment succesvol blijkt, zouden er op deze manier zelfs geheel nieuwe populaties kunnen worden gecreëerd. Door de beperkte actieradius is het voor het dier zelf immers moeilijk om nieuwe gebieden te koloniseren. Ze kunnen dus wel een helpende hand gebruiken.

“Deze kever is opvallend en heel mooi om te zien”, motiveert Thomaes alle inspanningen, “maar ook van ecologisch nut. Het is een zogenaamde ‘kapstoksoort’: vliegende herten creëren mogelijkheden voor kleinere kevers en bepaalde schimmels en zijn dus erg belangrijk voor de biodiversiteit.”

Voortplanten

In Huizingen beleven de vliegende herten deze maandagmiddag hun moment of fame. Onder toeziend oog van de aanwezige pers worden ze in de grond geplaatst. Thomaes schept het gat dicht en vervolgens kan de winterrust beginnen. Als het goed is, komen ze dan deze zomer bovengronds, al is dat niet voor erg lang. Eenmaal in de buitenlucht leeft het vliegend hert namelijk maar een aantal weken. In die tijd hebben ze een duidelijke taak. Na alle inspanningen van Thomaes en zijn collega’s is het te hopen dat ze die een beetje serieus nemen.