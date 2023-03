Belgische overlever over veroordeling aanslagpleger in New York: ‘Geen week waarin ik niet aan familie van dader denk’

Aristide Melissas en zijn vrouw Marion Van Reeth waren in 2017 met familie in New York op vakantie en maakten een fietstochtje toen een terrorist plots op hen inreed. Hun zoon en een meegereisd neefje konden vrij goed ontkomen, maar hijzelf had een zware schedelbreuk en Marion verloor beide benen.

Bij de aanslag in Manhattan vielen uiteindelijk acht doden: twee Amerikanen, vijf Argentijnen en de Belgische Ann-Laure Decadt. Nu, vijf jaar later, vernamen de nabestaanden en de overlevers dat Sayfullo Saipov levenslang krijgt, hoewel hij de doodstraf riskeerde.

“We hebben een WhatsApp-groep met tientallen overlevers van die aanslag en daar zijn enorm veel hartjes uitgewisseld”, zegt Aristide Melissas. “Twee zinnetjes typeren onze groep: moge de liefde altijd de haat overwinnen, en ‘together stronger’, met een hartje tussen die woorden. Het was erg emotioneel. Je voelde vooral solidariteit en warmte en ergens toch ook opluchting.”

Hoe hebben jullie de straf vernomen?

Aristide Melissas: “In januari en februari waren we in New York voor het proces, maar niet voor de uitspraak. We waren dus thuis, maar de zus van de overleden Ann-Laure Decadt was wel ter plaatse en hield ons op de hoogte, net als enkele Amerikaanse families.

“Plots stuurden ze in ons WhatsApp-groepje dat de jury geen unanimiteit bereikte, een voorwaarde voor een eventuele doodstraf. Zo is het dan levenslang geworden, maar hij gaat nooit vrijkomen. Hij komt in een Supermax-gevangenis terecht in Colorado, op een streng bewaakte eenheid, waar andere terroristen zitten, en drugskoning El Chapo.

“Saipov gaat daar minimaal 22 uur per dag in zijn cel blijven en mag enkel in zijn eentje naar buiten. Het zal een heel sobere cel zijn. Ze hebben ons daar beelden van laten zien. Binnenkort gaan we wel nog eens naar de VS, want de rechter gaat de officiële uitspraak ook nog eens voorlezen.”

Hebben jullie vrede met de straf, want het kon ook de doodstraf worden?

“Wij zijn alvast wel tevreden en de familie Decadt ook, begrijp ik. Twee dagen na de aanslagen zei ik al tegen de FBI dat de doodstraf deze terroristen een einde als martelaar biedt en dat is niet de boodschap die je wil geven.

“Tegelijkertijd behoren zijn daden tot de zwaarst mogelijke feiten en het is dan misschien ook tijd dat de straffen daarmee in verhouding zijn. Zware straffen kunnen bijdragen tot het besef bij toekomstige daders wat het gevolg kan zijn van hun daden. Misschien kan dat hen ontmoedigen. Het zou onze maatschappij wel helpen als we opnieuw zouden vrezen voor de gevolgen van onze daden.

“Bij ons in België bestaat er ook levenslang, maar hoe vaak horen we niet dat zo’n dader na goed gedrag toch weer vrijkomt en hoe vaak horen we niet van recidive?”

Heeft u dan een gevoel van rechtvaardigheid?

“Ja, men spreekt van levenslang voor de dader, maar men mag niet vergeten dat de families van overledenen en alle overlevers ook levenslang hebben. En dan is deze straf nog wel het meest in correlatie met de vele koffers die wij op onze reis moeten dragen. Mijn gevoel is dat we nu een koffer minder dragen.

“Zo’n proces biedt antwoorden en een beetje meer ademruimte. Op zo’n proces kan je tonen hoe zo veel mensen de moed niet opgeven. Dat is toch een belangrijk signaal. Daders proberen de samenleving kapot te maken, maar op zijn proces antwoord je daarop.

“Voor het proces doorging, was er lang sprake van een ‘plea deal’. Daarmee zou hij ook levenslang krijgen, maar dan zouden onze vragen niet beantwoord zijn, zouden we niet ons verhaal in de rechtbank kunnen doen of kunnen tonen hoe het onze levens nog altijd impacteert.”

Ik begrijp dat u het nog niet achter u zal kunnen laten met dit proces.

“Je sluit wel een hoofdstuk af, maar het boek is nog niet dicht. Ik krijg regelmatig hoofdpijn en evenwichtsstoornissen. Mijn nieuwe vriendin heet Dafalgan. Binnenkort krijg ik opnieuw een MRI-scan.

“Voor Marion geven we nog altijd de hoop niet op om haar opnieuw te laten wandelen. We hopen op meer vooruitgang in de zenuw aan het rechterbeen, wat haar het stappen zou vergemakkelijken. Het mooiste moment zou zijn als ze eens een volledige dag met haar protheses kan doorbrengen: op een stoel gaan zitten, rechtstaan, in een auto stappen... zonder af te zien. Ze is enorm dapper, net als de hele ploeg van familie, vrienden en zorgverleners rond haar.”

Heeft die dader op het proces enige blijk van schuldbesef gegeven?

“Persoonlijk geloof ik dat veel daders in de beschuldigdenbank misschien niet in staat zijn tot schuldbesef, maar dat het misschien wil in hen neerdaalt wanneer ze terugkeren naar hun cel. Er gaat geen week voorbij zonder dat ik denk aan de familie van Saipov. Ook zij zijn verliezers in dit verhaal. Maatschappelijk is er door de feiten die hij pleegde alleen maar verlies.”