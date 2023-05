Belgische motorrijder wil op één dag 15 landen doorkruisen: ‘Het is geen sprint, maar een marathon’

Tien uur voor de start van zijn nieuwe recordpoging zit Thierry Sarasyn (56) al op zijn motor. Hij wil voor een laatste keer de op- en afritten tussen Hongaarse en Slowaakse grenzen controleren, zodat hij straks geen tijd verliest. Stress heeft hij niet. “Op de heenweg wel, maar nu ik hier ben, valt het allemaal wel mee. Ik heb het al een keer gedaan, nu moet het ook wel lukken.”

Sarasyn is van plan om dit weekend zijn eigen wereldrecord te verbreken. In minder dan 24 uur wil hij vijftien landen doorkruisen op de motor. “Het is begonnen als een grap. Tot vorig jaar was de Italiaan Valerio Boni de recordhouder met elf landen. Ik heb ooit negen landen doorkruist in elf uur, dus ik dacht dat ik Boni’s record op 24u zeker kon doorbreken.”

Dat lukte ook: de Belg deed vorig jaar dertien landen aan in een etmaal. Eigenlijk moesten het er veertien worden, maar toen hij in minder dan negentien uur België al binnenreed, had Sarasyn geen zin meer om nog door te rijden tot in Nederland: “Een kwestie van luiheid, denk ik. Ik passeerde praktisch mijn huis en ik wist dat ik het record al verbroken had.”

De recordhouder zwoer na zijn trip om nooit meer zo’n uitdaging aan te gaan. “Maar er kwam veel reactie op mijn eerste rit. Sommigen beweerden dat ze al meer landen doorkruisen dan ik.” Onder meer om komaf te maken met deze reacties, gaat Sarasyn nu toch opnieuw de uitdaging aan.

De sleutel tot succes

Sarasyn heeft veel geleerd uit zijn eerste trip en zal dan ook een aantal zaken anders aanpakken. Vorig jaar liet een povere voorbereiding zich voelen. “Ik ben er toen als een halve gek ingevlogen. Ik kreeg bijvoorbeeld een Italiaanse sportmotor, de MV Agusta, aangeboden. Die motor zag er geweldig uit, maar je kon mijn achterste na al die uren vergelijken met dat van een baviaan. Het was echt afzien.” Dit jaar rijdt hij met een veel comfortabelere Kawasaki. Tijdens het inrijden merkte Sarasyn al meteen dat zijn achterste het minder zwaar te verduren zal krijgen.

Een andere belangrijke stap in de voorbereiding is de route. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar er komt meer bij kijken dan Sarasyn aanvankelijk dacht. “Vorig jaar heb ik een uur stilgestaan in de file op de Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië. Ik kon er niet tussen de wagens doorrijden omdat het zo smal was.” Ook vermijdt hij de Karawankentunnel tussen Oostenrijk en Slovenië, waar files schering en inslag zijn. Omdat hij niet weet of alle tankstations in Tsjechië en Slowakije ‘s nachts open zijn, zal Sarazyn ‘s nachts gevolgd worden door een busje met benzine. Daarna rijdt hij alleen verder. “De voorbereiding is meer dan het halve werk. Door de juiste route uit te stippelen zal ik tweehonderd kilometer minder moeten rijden.”

“Vorige keer heb ik tot vervelens toe 'Turn the Page' van Metallica gezongen - ik kende een stuk van de tekst niet en dan moest ik opnieuw beginnen." Beeld Motornieuws.be

Bij dergelijke lange ritten kan vermoeidheid om de hoek loeren, maar Sarasyn nuanceert: “Ik vind het gevaarlijker om lang met de auto onderweg te zijn, want dan durf je wat in te dommelen. Op de motor ben ik altijd actief. Bovendien stop ik elke twee uur en neem ik een degelijke pauze.”

Vierentwintig uur onderweg zijn, dat is natuurlijk echt lang. Wat muziek opzetten dan maar? “Neen, dat is voor mij te veel afleiding. Vorige keer heb ik tot vervelens toe Turn the Page van Metallica gezongen - ik kende een stuk van de tekst niet en dan moest ik opnieuw beginnen.” Metal ruimt dit jaar plaats voor praktische hulp: de motorrijder heeft nu een systeem aan zijn gsm verbonden waardoor hij de navigatie hoort. Zo kan hij makkelijker de route volgen.

Nederlands biertje

Thierry Sarasyn start vanavond om 22 uur in Polen. Morgenochtend om 10 uur moet hij al in München zijn als hij ‘s avonds op tijd wil aankomen. Toch is het geen snelheidsrace: de onderneming moet binnen de maximumsnelheid lukken. “Vorig jaar reed ik de eerste honderd kilometer heel onrustig en snel. Mijn pauzes waren heel kort en ik schrokte mijn eten naar binnen om snel mijn weg verder te kunnen zetten. Ik begrijp nu dat het geen sprint is, eerder een marathon. Als ik een constante snelheid aanhoud en de juiste route volg, moet ik het in 23 uur halen.”

Als alles goed verloopt komt Sarasyn morgenavond op tijd in Nederland aan. De voorbije maanden heeft de motorrijder zich intensief voorbereid op deze reis. “Ik heb gezond gegeten, geen alcohol gedronken en voldoende geslapen. Ik weet niet of Nederland de beste plaats is om een goede ‘pint’ vast te krijgen, maar dat zal toch het eerste zijn wat ik doe.” (lacht).

Thierry Sarasyns route voert hem van Polen naar Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Slovenië, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland. Je kan zijn recordpoging online volgen.