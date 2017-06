Belgische Modefederatie wil speciaal modelabel om Belgische merken in de kijker te zetten

Creamoda peilde bij 2.000 Belgen naar hun kennis van de Belgische mode. Op 'algemene kennisvragen' scoort de gemiddelde respondent slechts een 3 op 10. Zo kunnen veel landgenoten internationale merken niet onderscheiden van de merken uit eigen land.



"We zien dat de Belgische merken wel goed verkopen, maar consumenten weten vaak niet dat ze Belgisch hebben gekocht. We zien ook dat Belgen de merken van eigen bodem beter willen leren kennen en dat ze meer Belgisch willen kopen, maar dan moeten we ze helpen om meer over de Belgische mode te weten", zegt Luyckx.



Specifiek modelabel

Concreet denkt Creamoda aan een specifiek modelabel, waaraan shoppers de Belgische merken kunnen herkennen. "Dat is een idee waar de sector mee speelt en dat we moeten uitwerken met de andere partners, zoals Flanders DC", zegt Luyckx.



Intussen wordt de 'Ik Koop Belgisch'-campagne, die al een tijdje loopt in Vlaanderen, binnenkort ook uitgebreid naar Brussel en Wallonië, waar het 'J'achète du Belge' wordt.