Belgische landschapsarchitect Bas Smets mag omgeving van Notre-Dame herinrichten

Drie jaar na de verwoestende brand in de Notre-Dame blikt Parijs vooruit. Niet alleen de iconische kathedraal moet een update krijgen, ook de omgeving zal helemaal worden heringericht. Van de vier kanshebbers werd uiteindelijk het project van landschapsarchitect Bas Smets gekozen, die een bureau in Brussel heeft.

In het gekozen ontwerp van Smets nemen de Seine en de natuur een belangrijke plaats in. “Om onze prachtige kathedraal beter tot haar recht te laten komen, met respect voor haar geschiedenis”, aldus burgemeester Hidalgo op Twitter.

Les abords et le parvis de Notre-Dame se transforment. La Seine et la nature ont une place majeure dans le projet de l'équipe de Bas Smets retenu par le jury. Mieux mettre en valeur notre belle cathédrale pour mieux la révéler, dans le respect de son histoire qui nous oblige. pic.twitter.com/giRmoCMYSg — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27 juni 2022

Eerder raakte ook al bekend dat Smets de omgeving, zoals het plein voor de kathedraal, beter wil uitrusten tegen de effecten van de klimaatopwarming. “Voor corona stonden de bezoekers daar vaak in de verschroeiende hitte te wachten. Zij moeten dus in de toekomst op een betere manier kunnen wachten om binnen te gaan”, aldus Smets.

Miljoenen bezoekers

Behalve Smets waren er nog drie Fransen die een kandidatuur inleverden voor de opdracht. Zij werkten de voorbije negen maanden hun plannen uit. De heraanleg van de site, in totaal vier hectare, is een bijzonder prestigieus project. Het gaat om een van de meest bezochte toeristische plekken ter wereld, met miljoenen bezoekers per jaar. Ook het domein achter de kathedraal, tot aan de Seine, wordt helemaal in het nieuw gestoken.

Bedoeling is dat de werkzaamheden in 2025 worden gestart. In 2024 al moet de kathedraal opnieuw opengaan voor het publiek, al zijn er twijfels of die deadline gehaald kan worden.