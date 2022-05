Belgische journalist Jean-Paul Mulders: ‘Ik bewees dat Hitler verrassend DNA heeft. Daar willen Russische media nu alles over weten’

Wanneer Russisch buitenlandminister Lavrov de spanningen oppookt met de uitspraak dat ‘Hitler toch ook Joods was’ is er niemand die beter weet of dat waar is dan Belgisch journalist Jean-Paul Mulders. ‘Israëlische journalisten en Russische staatsmedia willen nu alles weten over mijn onderzoek op DNA van de Hitlers.’

Lavrov deed zijn uitspraak als antwoord op de vraag waarom de Russen Oekraïne zouden moeten ‘denazificeren’ terwijl dat land met Zelensky een Joodse president heeft. De grootste Jodenhater kan zelf Joods zijn, bedoelde hij. Wat ging er toen door u heen?

“Mijn eerste reactie was: ‘O nee, Lavrov heeft mijn onderzoek gelezen’ (lacht). In 2007 liet ik DNA-stalen van verwanten van Hitler analyseren. Ik wilde onthullen of de Fransman Jean-Marie Loret, die beweerde de zoon van Hitler te zijn, dat daadwerkelijk was. Na vergelijking van zijn DNA en dat van achterneven van Hitler bleek dat niet te kloppen. Maar de analyse van het DNA van zijn achterneven toonde ook aan dat Hitler een verrassende haplogroep had. Een haplogroep is een groep mensen die bij elkaar horen via verre voorouders. Hitler had E1b1b, dat je het vaakst vindt bij Berbers, Somaliërs of Asjkenazische Joden, bij wie het de tweede meest courante haplogroep is. De Führer deelde dus een genetische vingerafdruk met de mensen die hij wou uitroeien. Dat haalde de wereldpers. Maar ik had nooit vermoed dat dit nog zou opduiken in de context van een oorlog.”

Hoe moet je die ‘verre verwantschap’ begrijpen? Had Hitler ‘Joodse roots’?

“Neen. Hij was alvast niet Joods, in die zin dat hij geen Joodse ouders of grootouders had. Mijn resultaten vertellen wel dat hij misschien - maar niet noodzakelijk - verre Joodse voorouders had. E1b1b komt weinig voor in West-Europa. In Duitsland en Oostenrijk heeft iets van een 9 procent van de mannen dat. Hitlers genetische kenmerken komen veel couranter voor in het Zuiden. De E1b1b-groep ontstond in het noordoosten van Afrika en verspreidde zich dan via het Midden-Oosten verder naar Europa.”

Waarom blijft de mythe dan zo hardnekkig voortleven?

“Het idee is voor velen en zeker voor complotdenkers te onweerstaanbaar. En vaak lezen mensen ook niet het hele artikel, laat staan dat ze zich in de wetenschap erachter verdiepen. Dus ook al toen mijn onderzoek in 2008 verscheen in Het Laatste Nieuws en later in Knack besloten velen kort door de bocht: ‘Hitler was Joods.’ Professor genetica Ronny Decorte (KU Leuven) was profetisch toen hij zei dat onze resultaten ‘relevant maar niet ongevaarlijk’ waren. Lavrovs uitspraak toont nu hoezeer dit soort informatie verkeerd geïnterpreteerd of misbruikt kan worden.”

Het kan niet anders of Lavrov las uw conclusies?

“Wellicht kent het Kremlin mijn onderzoek, dat internationaal is opgepikt. Maar het is ook plausibel dat Lavrov zich baseerde op het oude gerucht dat Hitler een Joodse opa had. Dat doet al meer dan tachtig jaar de ronde omdat er een weeffout in zijn stamboom zit. Het is niet duidelijk wie zijn grootvader langs vaderszijde was. Sommige elementen wezen in de richting van een telg uit een Joodse familie bij wie Hitlers oma als dienstmeisje gewerkt zou hebben. Historici vermoedden al dat dat niet klopte en mijn onderzoek bevestigt dat onomstotelijk, maar het blijft een eigen leven leiden en keert telkens terug.”

In uw column voor deze krant lezen we dat u nu gecontacteerd wordt door Israëlische journalisten?

“Klopt. Ook Russische tv-journalisten van een staatszender trekken nu aan mijn mouw. Israël was begrijpelijk erg ontdaan door Lavrovs uitspraak en ik probeer die collega’s nu zo correct mogelijk te informeren. Op het verzoek van de Russen ga ik liever niet in. Ik beantwoord wel berichten, maar het lijkt me nogal ongemakkelijk om deze complexe kwestie in oorlogstijd voor een miljoenenpubliek op de Russische staatsmedia uit te leggen. Alles wat hierover te zeggen valt, heb ik eigenlijk al geschreven.”