Belgische inflatie blijft torenhoog, maar stabiliseert: prijzen zijn met 8,31 procent gestegen

Hoewel de inflatie niet meer toeneemt, blijft ze wel torenhoog. Statistiekbureau Statbel berekende dat de inflatie, net als in maart, op 8,31 procent blijft staan, in vergelijking met 8,04 procent in februari. Het gaat nog steeds om het hoogste niveau sinds maart 1983. Net als de maanden voordien is de hoge inflatie voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen.

De inflatie voor energie bedraagt 54,11 procent, tegenover 57,22 procent vorige maand en 60,99 procent in februari. Elektriciteit is 49,7 procent duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 139,6 procent duurder dan vorig jaar in april. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 57,8 procent gestegen in een jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 27,7 procent meer dan een jaar geleden.

Deze producten werden duurder ten opzichte van vorige maand: • Vlees, brood, groenten en granen • Aankoop, onderhoud en reparaties van voertuigen • Hotelkamers Deze producten werden goedkoper ten opzichte van vorige maand: • Motorbrandstoffen en aardgas • Kleding • Telecommunicatiepacks

Spilindex overschreden

De spilindex werd opnieuw overschreden. Dat betekent dat de uitkeringen en pensioenen in mei en de ambtenarenweddes in juni opnieuw stijgen met 2 procent.

De vorige overschrijding van de spilindex dateert nog maar van februari, en daar blijft het niet bij. De energieprijzen hebben al voor enkele verhogingen van de spilindex en bijgevolg uitkeringen en ambtenarenlonen gezorgd. Ook in december en augustus vorig jaar werd de spilindex overschreden.

Dit heeft ook gevolgen voor de lonen in de private sector, die door een hoge inflatie ook stijgen. In elke sector gebeurt dat aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere dan weer een keer per jaar.