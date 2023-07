Belgische filmproducent over staking in Hollywood: ‘Dit is een uiting van de clash tussen twee culturen’

Wat houdt de staking van acteursvakbond SAG-AFTRA juist in?

“Dat al het werk effectief neergelegd wordt. Acteurs in films en televisieseries, maar ook stuntmensen en castingdirecteurs: allemaal stoppen ze. Of we daar met Caviar iets van merken? Normaal starten wij dit najaar met de opnames van twee films: een met Susan Sarandon en een met Stephanie Hsu. Dat is nu hoogst onzeker. Al kregen kleinere films als die van ons bij vroegere stakingen soms een uitzondering om toch te mogen draaien. Het is nu nog te vroeg om te weten of dat nu ook zo zal zijn.”

Op welke manier zullen kijkers iets van de staking merken?

“De eerste drie maanden zullen we daar weinig van merken. Er is een ongekende voorraad aan content waar zeker streamingplatformen nog even op kunnen teren. Wat we natuurlijk onmiddellijk gaan zien, is acteurs die stoppen met films te promoten, net zoals de acteurs op de première van Oppenheimer donderdag (zij liepen weg van de première nadat de staking bekend was geraakt, PG). Barbie is een andere grote film die daaronder zal lijden: Margot Robbie zal moeten stoppen met haar promotour.”

En na die eerste drie maanden?

“Op dit moment voelen de grote filmstudio’s zich nog heel machtig. Dat is te merken aan hoe ze omgaan met de staking van scenaristen die al sinds mei loopt: ze blijven wachten. Ze zijn zo cynisch om te denken dat scenaristen op een gegeven moment door hun spaarcenten zullen zitten, hun huur niet meer zullen kunnen betalen en dan toch opnieuw aan het werk moeten. Dat is ook het geval voor acteurs. Grote namen overleven zo’n periode zonder problemen. Het zijn de duizenden acteurs met een bijrol, die slechts enkele dagen op de set staan, die dit zullen voelen. Normaal hebben zij best een goed betaalde baan, mede dankzij een voor Amerika atypisch sterke vakbond, die bijvoorbeeld een gezondheidsverzekering of pensioenfonds aanbiedt.

“Al is de houding van de grote filmstudio’s natuurlijk ook een gok. Zij hebben heel wat films op de plank liggen die een release in de bioscoop nodig hebben: die moeten ook gepromoot worden. Bovendien komen er belangrijke films aan voor hen in september, namelijk die waarmee ze mikken op de awardshows zoals de Oscars (in september zijn er ook nog Emmy’s, PG). Over drie tot zes maanden zullen ook de studio’s hun inkomsten zien teruglopen. Kortom, het is als bij een spelletje poker: wie knippert nu eerst met de ogen?”

Waarom staken de acteurs eigenlijk?

“Eigenlijk is de hele zaak terug te voeren op de opkomst van streamingsplatformen. Veel van deze acteurs leven van de extra inkomsten – de residuals – boven hun gewone loon. Per bioscoopbezoek of uitzending op televisie worden zij extra betaald. Filmstudio’s zijn daar heel transparant over. Maar streamingsplatformen geven gewoon een bedrag zonder uit te leggen hoe ze dat berekend hebben. Als een acteur dan merkt dat een titel een hit wordt op zo’n streamingplatform en het blijft bij die ene som, leidt dat tot frustratie.

“Al gaat het dieper dan dat. Streamingsdiensten als Netflix, Amazon Prime en Apple TV+ geven minder om wat ze maken. Amazon is een winkel, Apple een telefoonverkoper. Voor hen is een film geen doel op zich maar een middel: zij willen gewoon abonnementen verkopen. Terwijl studiobazen de inhoud van hun product vroeger wel belangrijk vonden. Studiobazen waren filmproducenten die langzaam opgeklommen waren en getalenteerde filmmakers, scenaristen en acteurs rond zich hadden verzameld. Dit is een uiting van de clash tussen die twee culturen.”

Acteurs maken zich ook zorgen om artificiële intelligentie (AI). Hoe zit dat?

“Het voorstel van de filmstudio’s was dat ze figuranten digitaal konden inscannen en dat beeld het hele project lang zouden gebruiken. Daardoor zouden die acteurs maar voor een dag betaald worden en niet pakweg twee weken zoals vroeger. De acteurs zijn – begrijpelijk – heel boos over dat voorstel. Volgens hen zouden filmstudio’s de digitaal gescande figuranten hun hele leven bijhouden. Eigenlijk gaat het over wat we moeten doen met het portretrecht van acteurs nu er een nieuwe technologie bijkomt, namelijk AI.

“Wellicht zal de oplossing daarvoor, net zoals voor de residuals, ergens in het midden gezocht moeten worden. Een mogelijke oplossing zou een equivalent van de fotodatabank zijn, waarbij een studio telkens zal moeten betalen als ze een beeld van iemand gebruiken. Al is het water tussen beide kampen nu nog te diep voor zulke compromissen.”