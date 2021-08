Belgische evacuaties uit Afghanistan starten morgen, maar kans op slagen onzeker

België start wellicht morgen met evacuaties vanop de luchthaven van Kaboel in Afghanistan. Of landgenoten ter plaatse, hun families en de Afghanen die op Belgische hulp rekenen veilig op de luchthaven zullen raken, is hoogst onzeker.

Drie militaire vrachtvliegtuigen zijn gisteren vertrokken naar de luchthaven van Islamabad in Pakistan. Vandaar zal België vanaf morgen een aantal evacuatievluchten uitvoeren naar Kaboel, de hoofdstad van Afghanistan. Het land is sinds zondag volledig in handen van de taliban. De operatie heeft de naam ‘Red Kite’ gekregen.

De luchthaven van Kaboel wordt gecontroleerd door het Amerikaanse leger. Pas morgen is er – in normale omstandigheden – een slot beschikbaar voor ons land om te landen. Gisteren is wel al een speciaal team van Buitenlandse Zaken op de luchthaven van Kaboel aangekomen. Dit team zal de Belgische evacuaties ter plekke coördineren.

Bruut geweld

Hoewel de situatie op de luchthaven van Kaboel opnieuw rustig is, na de bestorming maandag, beheersen de taliban de omgeving. Getuigenissen vanop het terrein leren dat het er chaos is.

Talibanstrijders voeren identiteitscontroles uit in een reeks controleposten. Regelmatig worden mensen met geldige reisdocumenten geweigerd, meldt onder meer CNN. Alleen mensen die een westers paspoort hebben krijgen vrije doorgang. Foto’s op sociale media tonen hoe de taliban de menigte onder controle proberen te houden met bruut geweld. Er wordt geschoten en mensen worden mishandeld met stokken en zwepen.

Ons land wil minstens 470 mensen ontzetten uit Kaboel. Het gaat dan om 100 landgenoten en hun 370 familieleden – zij beschikken vaak niet over een Belgisch paspoort.

Afghaanse mannen helpen een gewonde vrouw recht. Aan de luchthaven in Kaboel proberen de taliban de menigte met harde hand onder controle te houden. Beeld Photo News

Ook de Afghaanse medewerkers van de Europese en internationale instellingen ter plaatse, de Afghaanse tolken en fixers die voor het Belgisch leger hebben gewerkt en mensenrechten- en vrouwenrechtenactivisten kunnen asiel krijgen in ons land. Hun dossiers zijn in behandeling bij de asiel- en veiligheidsdiensten.

Voor de EU-instellingen gaat het om 42 mensen. Over de andere groepen zijn er nog geen cijfers. Volgens staatssecretaris voor Asiel Sammy Mahdi (CD&V) is de vraag veel groter dan de capaciteit. De drie Belgische vliegtuigen kunnen samen tot 220 passagiers vervoeren. In nood kan het aantal beschikbare plekken allicht wel verhoogd worden.

Garantie

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) zegt dat de situatie in Kaboel “extreem complex en chaotisch” is. Volgens haar zullen de taliban “overtuigd moeten worden om de mensen door te laten”. Aan de Belgen en Afghanen die aanspraak maken op een evacuatie wordt aangeraden om zich thuis te verschansen, totdat ze groen licht krijgen om zich naar de luchthaven van Kaboel te reppen. Aan de luchthaven rondhangen is te riskant, luidt het.

Heel wat westerse landen, waaronder Nederland en Duitsland, hebben ondertussen succesvolle evacuatievluchten uitgevoerd. Het VK heeft al 2.000 landgenoten ontzet uit Kaboel.

Bij een Nederlandse vlucht zouden gisterenochtend ook zestien Belgen zijn geëvacueerd. Ons land is nog niet zeker dat het daadwerkelijk om Belgen gaat. De informatiedoorstroming verloopt moeizaam. Europa zou wel de garantie hebben van de Verenigde Staten dat het Amerikaanse leger de luchthaven van Kaboel blijft bewaken tot alle westerse partners klaar zijn met evacueren.