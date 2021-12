Belgische donor verwekte mogelijk honderden kinderen bij gebrek aan nationale registratie

De intussen 66-jarige man begon met doneren toen hij 24 was en een oproep van het UZ Gent las in de krant. Hij meldde zich ruim twee jaar lang, tweemaal in de week aan. Een paar jaar later deed hij hetzelfde bij het UZ Brussel. "Alles ­gebeurde anoniem", zegt hij. "Ik heb er geen bewijs van, want ze hebben mijn naam nooit geregistreerd."

Pas in 2007 werd bij wet bepaald dat een donor maar bij zwangerschappen in zes gezinnen betrokken mocht worden. Bij gebrek aan nationale registratie van donoren, valt het zelfs vandaag niet uit te sluiten dat een donor zich bij meerdere fertiliteitsklinieken aandient. "Wij zijn vragende partij voor zo'n nationale registratie", zegt Willem Verpoest, diensthoofd van de fertiliteitskliniek van het UZ Brussel. "De wet van 2007 beveelt die aan, maar het is nog niet geconcretiseerd.”