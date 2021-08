Liveblog Afghanistan

Belgische Defensie zet vliegtuigen klaar voor evacuaties uit Afghanistan, later vandaag valt beslissing over vertrek

Amerikaanse troepen hebben een veiligheidsperimeter opgetrokken rond de luchthaven. Beeld AFP

Nu de machtsovername van de Taliban een feit is, heerst op het vliegveld in Kaboel de chaos. Duizenden mensen proberen het land te verlaten en zijn de landingsbaan opgelopen in de poging een plek te bemachtigen in een van de gereedstaande vliegtuigen. In reactie daarop zijn alle burgervluchten stilgelegd. Persbureau Reuters meldt dat er inmiddels vijf doden zijn gevallen op het vliegveld.