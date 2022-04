Belgische CEO van PostNL mag gevangenis verlaten onder voorwaarden

Waarover gaat dit ook alweer?

De twee topmannen van het koerierbedrijf zaten sinds vorige week dinsdag in de gevangenis. Het Mechelse arbeidsauditoraat was een dag eerder binnen gevallen in de depots van Turnhout, Wommelgem en Willebroek. Er werden toen minstens vijf gevallen van zwartwerk aangetroffen. De depots van Wommelgem en Willebroek werden verzegeld. Die van Turnhout mocht open blijven.

Negen mensen werden gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Naast de Belgische CEO van PostNL ging het ook nog om operationele manager John de Bruin en depotmanager Jimmy Andries. Zij werden als enige opgesloten in de gevangenis van Mechelen. Het drietal werd samen met de zes anderen verdacht van lidmaatschap aan een criminele organisatie, mensenhandel en sociale fraude.

Mochten de toplui niet al eerder uit de cel?

Na hun verschijning voor de raadkamer mochten de drie normaal gezien vrijdag de gevangenis verlaten. Alleen ging het Arbeidsauditoraat maandag in beroep tegen die vrijlating onder voorwaarden en dus bleven zowel Van Rillaer als de Bruin in gevangenis. Depotmanager Andries mocht de gevangenis maandag wel al verlaten. Tegen zijn vrijlating werd geen beroep aangetekend.

“Mijn gedachten gaan uit naar mijn twee onschuldig achtergebleven collega’s”, luidde het net na zijn vrijlating in de Mechelse gevangenis. De Mechelse onderzoeksrechter besliste vandaag om ook twee Belgische topmannen van PostNL toch vrij te laten onder voorwaarden.

Waarom mogen nu ook de Belgische topmannen de gevangenis verlaten?

Officieel wordt er nog niet gecommuniceerd over de handlichting, maar volgens Het Laatste Nieuws zou de beslissing zijn genomen omdat het gerecht nu over de informatie beschikt die nodig is om het onderzoek te voeren. Informatie die het tot nu nog niet voorhanden had. Het onderzoek naar PostNL wordt ondanks de vrijlating van de toplui wel volop verdergezet.