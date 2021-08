Liveblog Afghanistan

Belgische C-130’s evacueren 250-tal mensen, eerste geëvacueerden aangekomen in kazerne van Peutie

De 34 geëvacueerden kwamen met een Nederlands vliegtuig aan in Schiphol en werden daarna met een bus naar de kazerne van Peutie gebracht. Beeld BELGA

De moslimfundamentalistische taliban hebben in sneltempo de macht overgenomen in Afghanistan nadat de Amerikaanse troepen - na 20 jaar aanwezigheid - het land verlaten hebben. Duizenden aan het westen gelieerde Afghanen proberen het land te ontvluchten via de luchthaven van hoofdstad Kaboel. Ook ons land is volop bezig met evacuaties.