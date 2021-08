Belgische bedrijven tonen spectaculair herstel op de beurs: schudt de economie de coronacrisis van zich af?

De Belgische beursbedrijven zagen hun winstcijfers het voorbije kwartaal spectaculair stijgen. Schudt de economie daarmee de coronacrisis van zich af?

Hoe zijn die mooie cijfers te verklaren?

De Belgische ondernemingen hebben een uitstekend tweede kwartaal achter de rug. De bedrijven van de Bel20 zagen hun nettowinst gemiddeld met 87 procent toenemen, zo becijferde De Tijd. Als daar ook nog kleinere en middelgrote beursbedrijven worden bijgeteld, dan gaat het zelfs over een stijging van 160 procent. Niet geheel onlogisch, want de cijfers van het tweede kwartaal vorig jaar, voor een groot stuk getekend door de eerste harde lockdown, waren dramatisch.

“Bedrijven zijn door corona in crisismodus gegaan en bespaarden op kosten. Tegelijk heeft de overheid massaal steun toegekend, waardoor bijvoorbeeld de consumptie op peil bleef”, zegt Tom Simonts, senior financial economist bij KBC. “Daardoor hebben ondernemingen hun winst kunnen maximaliseren.”

Ook een aantal andere factoren speelde mee. Een aantal bedrijven in de bouw kon profiteren van de hogere grondstofprijzen. Internationaal schoten de prijzen voor staal, hout en petroleumderivaten als PVC de hoogte in, onder meer door een grotere vraag in China en de VS en moeilijkheden bij transport. De kosten voor beton, cement en zand dat in Europa wordt geproduceerd, bleef min of meer constant. “Maar heel wat bedrijven hebben toch hun prijzen opgetrokken in lijn met de andere grondstoffen en zo hun winstmarge vergroot”, zegt Koen De Leus, chief economist bij BNP Paribas Fortis. Ook hout wordt nog altijd boven de eigenlijke prijs verkocht.

Tegelijk kwamen trends zoals thuiswerken en digitalisering in een enorme stroomversnelling terecht. “Wat betreft het online aanbieden van goederen en diensten hebben we in één jaar een evolutie doorgemaakt die normaal zeven jaar zou duren”, zegt De Leus. “Veel meer contacten gebeuren ook digitaal, wat allemaal leidt tot minder reistijd en vaak meer efficiëntie.”

Is dit dan ook het teken dat de economie stilaan hersteld is?

De macro-economische cijfers ogen in elk geval positief. Voor dit jaar wordt een groei van 5 procent voorspeld, zeer uitzonderlijk in normale tijden. “Zo zal het bruto binnenlands product tegen begin volgend jaar weer op het niveau zitten van voor de coronacrisis”, zegt De Leus.

Dat relatief snelle herstel heeft ook te maken met de inhaalvraag bij de consument. In een eerste fase hebben we massaal geïnvesteerd in ons huis, onze tuin en ICT omdat we nu eenmaal meer tijd thuis doorbrachten. Sinds we weer op reis, op café en restaurant kunnen, geven we daar meer uit om de geleden schade goed te maken. Dat effect zal stilaan verminderen. Je kunt nu eenmaal geen twee nieuwe salons kopen of vijf keer per jaar op reis gaan, maar dat betekent niet dat de groei daarna ook zal terugvallen. “De jobs zijn gebleven, de spaarrekeningen zijn nog steeds gevuld”, zegt Simonts. Economen schatten in dat we vanaf het tweede kwartaal volgend jaar aanknopen met een groei van 2 procent, wat dicht bij de normaliteit ligt. “Het is niet omdat je een steile berg bent opgereden dat je nadien meteen moet afdalen”, zegt Simonts. “We zullen eerder op een plateau terechtkomen, waar de spectaculaire groei wordt afgebot.” Ook daar speelt de overheid een belangrijke rol. De Europese relanceplannen, waarbij fors geïnvesteerd wordt in infrastructuur, geven de groeicijfers een duw in de rug.

Is het dan nu ook het moment om massaal aandelen in te kopen?

De beursbedrijven tonen dan wel mooie resultaten, maar om daar nu nog op mee te surfen is het eigenlijk al een beetje te laat. “Beter is te anticiperen”, zegt De Leus. “Bovendien is enige voorzichtigheid geboden. De beurskoersen presteren al even boven hun niveau, allicht komt er de komende weken of maanden een correctie naar beneden.”

Volgens Simonts is het altijd een goed moment om aandelen te kopen. “Spaarcenten brengen weinig of niets op”, zegt hij. “Wel is het van belang de investeringen goed uit te kiezen. Een aantal middelgrote bedrijven heeft bijvoorbeeld de inhaalbeweging nog niet gemaakt. Daar kun je mogelijk een zaakje doen.”