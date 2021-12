Belgisch voetbal gaat stormachtige winter tegemoet. Bekende namen genoemd in verband met steekpenningen en fiscale constructies

Uit de deal die ex-makelaar Dejan Veljkovic als spijtoptant afsloot met het gerecht blijkt wat de komende weken en maanden op het voetbal afkomt. Naast het betalen van steekpenningen zijn er bij het opzetten van fiscale constructies heel wat bekende namen betrokken.

Het arrest voor de bekrachtiging van de spijtoptantenregeling van Dejan Veljkovic bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen maakt een oplijsting van alles wat de Servische voetbalmakelaar wordt aangewreven. Het document van 65 bladzijden is een perfecte samenvatting van Operatie Zero, met bewijzen die de speurders in de loop der jaren hebben verzameld: een langgerekte opsomming van een kluwen aan verdoken lonen, commissies en andere vergoedingen voor Veljkovic zelf, spelers, trainers, makelaars en bestuurders in het Belgische profvoetbal. Daarbij werden valse documenten aan de lopende band afgedrukt. Het gaat over de transfers en contractverlengingen van 49 spelers of trainers, waarbij KV Mechelen het vaakst genoemd wordt. Maar ook duiken er andere clubs en namen op, grote namen in het voetbal.

Zo is er – bij wijze van voorbeeld – een verdachte overeenkomst in verband met Mats Rits bij Club Brugge op 11 juli 2018, die door zowel CEO Vincent Mannaert als voorzitter Bart Verhaeghe ondertekend werd. Het parket omschrijft deze als “een overeenkomst die minstens gedeeltelijk diende om officieuze betalingen te verrichten buiten het officieel contract tussen Club Brugge en speler Mats Rits” met verwijzing naar de onderliggende pv’s. Het werkte volgens het parket zo: er werd een overeenkomst opgesteld tussen Club Brugge en de Montenegrijnse vennootschap Magnum Doo voor een bedrag van 112.500 euro, betaalbaar in zes termijnen.

Door dit op deze manier te factureren werd het geld versluisd naar Magnum Doo, dat in de praktijk beheerd werd door Dejan Veljkovic. In Montenegro bedraagt de vennootschapsbelasting slechts 9 procent. Het zou de bedoeling geweest zijn om dat geld gedeeltelijk te gebruiken om het loon van Rits te betalen. Het is bekend dat Veljkovic heel wat cash afhalingen deed bij een Genks bankkantoor om dat geld dan te verdelen onder spelers en trainers. Uiteindelijk werd er door Club slechts één factuur van 18.750 euro betaald op 15 september 2018. Amper vier weken later zou het parket in Operatie Zero 44 huiszoekingen uitvoeren, ook bij Club Brugge.

Belgische Voetbalbond

En zo worden er nog tientallen andere transacties vermeld bij KV Mechelen, Anderlecht, Standard, Oostende, Kortrijk, KRC Genk, OHL, Waasland-Beveren en Lokeren. Het gaat over feiten die tussen 1 januari 2011 en 10 oktober 2018 plaatsvonden. Er duiken tal van andere bekende namen op, wier handtekening prijkt onder gelijkaardige valse contracten met buitenlandse schermvennootschappen, met daarbij onder anderen Johan Timmermans (voor KV Mechelen), Jo Van Biesbroeck en Herman Van Holsbeeck (Anderlecht), Bruno Venanzi en Olivier Renard (Standard), Luc Devroe (Oostende), Patrick Turcq (Kortrijk), Herbert Houben en Patrick Janssens (RC Genk).

Ook de Belgische Voetbalbond ontspringt de dans niet. Dat zou een fictieve managementovereenkomst hebben afgesloten “voor het adviseren en bijstaan bij het coachen en begeleiden van keepers” met de Cypriotische vennootschap Beneyug, een contract dat uitgevoerd zou worden door Erwin Lemmens. Die was op dat moment keeperstrainer bij de Rode Duivels. Deze overeenkomst werd getekend door voorzitter François De Keersmaecker en CEO Steven Martens.

Het parket verwijst ook naar een lening die de vrouw van Peter Maes aanging bij Branko Veljkovic als ’volledig fictief’. Net als de naam van de zogezegde geldschieter. “Uitgevonden”, zegt Dejan Veljkovic daarover. “De leningovereenkomst werd enkel opgesteld om het illegale vermogensvoordeel van 150.000 euro aan Peter Maes een schijn van legaliteit te geven”, staat er zwart op wit in het document dat de KI vorige week goedkeurde.

Minnelijke schikking

Het gerecht maakt zich sterk dat het kan aantonen dat al deze betrokkenen wetens en willens meegewerkt hebben aan het opzetten van illegale constructies om de fiscus op te lichten. Op die manier moet een speler immers niet de gebruikelijke 50 procent belasting betalen op zijn loon. Voor trainers is het voordeel nog veel groter. Op die manier betaalt hij slechts 9 procent op zijn salaris, terwijl het gewone tarief – RSZ en belastingen samengeteld – ongeveer 65 procent bedraagt. Zo krijgen we ook al een voorsmaakje op de vordering van het gerecht, die er begin volgend jaar aankomt. Er was eerder al sprake van dat er meer dan vijftig personen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling zouden moeten verschijnen.

Natuurlijk hoeft het zo’n vaart niet te lopen. Eerst en vooral is het belangrijk om te benadrukken dat alle betrokkenen op dit moment nog onschuldig zijn. De fiscus of het gerecht kan beslissen om een minnelijke schikking af te sluiten. In dat geval zouden ze niet doorverwezen worden naar de correctionele rechtbank. Maar beslist het parket toch om hen te vervolgen, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Worden nog actieve bestuurders veroordeeld voor valsheid in geschrifte, dan dreigen ze uit het voetbal te moeten verdwijnen. Anders kunnen clubs hun licentie verliezen.

Het mag duidelijk zijn dat de voetbalwereld een stormachtige winter tegemoet gaat. Dit is trouwens nog maar het eerste luik van Operatie Zero, er is ook nog het luik-Mogi Bayat. Deze Frans-Iraanse spelersmakelaar, die intussen weer aan de slag is, zou zich ook schuldig gemaakt hebben aan grootschalige fraude en belastingontduiking bij voetbaltransfers. Hij besliste om niet mee te werken met het gerecht.