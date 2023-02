Belgisch veldhospitaal in Turkije kan van start: ‘We vrezen dat heel wat mensen de komende dagen infecties krijgen’

Hoe is de situatie daar?

Gerlant van Berlaer: “Het is uiteraard schrijnend. Het is een ramp van een omvang die je zelden ziet. Volgens wetenschappelijke studies was het aantal slachtoffers bij de aardbeving in Haïti ergens tussen de zestig- en tachtigduizend. Hier zijn er al meer dan dertigduizend geteld, dus het zou in de buurt van Haïti kunnen uitkomen. Het zal jaren duren voor er een compleet zicht is op de totale schade. Als je hier ’s nachts rondrijdt, zie je soms kilometerslang donkere stukken. Dan weet je: hier staat niets meer recht.”

“Heel wat mensen kunnen hun huis niet meer binnen, of moeten wachten tot de overheid geverifieerd heeft of hun gebouw nog leefbaar is. Duizenden mensen slapen dus buiten aan kampvuurtjes, in hun auto of in tenten, want ’s nachts koelt het af tot min 3 graden. Niemand weet hoelang ze nog dakloos zullen zijn.”

Jullie taak is om een veldhospitaal op te richten. Hoe staat het daarmee?

“Dat gaat goed vooruit. Normaal zullen we maandag de eerste patiënten kunnen verwelkomen. Het is een groot tentenkamp van honderd op honderd meter. Straks gaan we hier honderd mensen op de spoed kunnen behandelen en dertig mensen kunnen hospitaliseren. Er is ook ruimte voor dagelijks zeven grote operaties en vijftien kleine, en we gaan hier bevallingen kunnen laten doorgaan.”

“Dat is nodig, want de ziekenhuizen in deze stad Kırıkhan zijn grotendeels vernield. Er was een privaat ziekenhuis, maar op dit moment weten we daar bijna niks over. Er is een soort centrum voor eerstelijnsgeneeskunde. Dat gaat volgende week weer open, maar dat heeft slechts één arts en twee verpleegkundigen. Van het grote publieke ziekenhuis, waar wij mee samenwerken, hebben we voorlopig slechts vier personeelsleden teruggevonden. De naburige ziekenhuizen zitten bovendien al allemaal vol. Op dit moment moeten slachtoffers zes tot acht uur in de ambulance naar het dichtste ziekenhuis. Helaas zal een deel van die patiënten die rit dus niet overleven.”

“Het is wel hartverwarmend om te zien hoe de Turken ondanks alle miserie zich de naad uit het lijf werken om slachtoffers te helpen. De technicus van het ziekenhuis, een van de weinigen die de ramp overleefden, heeft al wonderen verricht. Hij heeft een honderdtal verlengkabels geïnstalleerd voor ons veldhospitaal. Hij heeft waterkranen in het ziekenhuis weten te repareren, zelfs de CT-scanner en de röntgenapparatuur heeft hij weer aan de praat gekregen. Hij heeft zijn hele familie verloren. Het lijkt alsof hij zijn hele ziel in het ziekenhuis wil steken, het enige dat hij nog heeft.”

Spoed- en rampenarts Gerlant van Berlaer (UZ Brussel). Beeld rv

Er worden veel kinderen gemeld onder de slachtoffers. Stelt u dat ook vast?

“Ja. Kinderen zijn natuurlijk al kwetsbaarder bij de klap en de eerste dagen na zo’n ramp, omdat ze minder lang overleven na verwondingen. Sneller dan bij andere rampen zien we nu al heel wat kinderen met maag-, darm- of longinfecties. Velen zitten nu natuurlijk buiten in de koude, ze eten wat ze vinden, en al dat stof bij zo’n aardbeving doet er ook geen goed aan. We vrezen dus dat er nog veel meer kinderen en volwassenen de komende dagen infecties zullen krijgen.”

Hoe komt het dat B-Fast zo laat ter plekke was?

“Het is de eerste keer dat we dit type veldhospitaal opzetten. We zaten nog in de laatste fase van de reorganisatie van ons team, dus we zijn daardoor wat in snelheid gepakt. Toch is het niet zo dat de andere landen voorlopen op ons. Behalve India is er geen enkel land dat zijn veldhospitaal al klaar heeft.”

“Ik denk dat we de goede keuze gemaakt hebben met om te vormen naar een louter medisch team. In Haïti heeft het Belgisch team dat mensen onder puin ging zoeken misschien een drietal mensen kunnen redden. Met ons veldhospitaal gaan we een veelvoud daarvan kunnen helpen.”