Belgisch leger wil deelnemen aan antiterreuroperatie in wespennest Mali: dit zijn de plannen

In Mali woedt al langer een oorlog waarbij jihadisten, etnische groepen zoals de Toearegs en smokkelbendes elkaar en het regeringsleger bestrijden. Islamitische Staat en Al Qaida hebben vaste voet aan de grond in het enorme woestijnland. In de grensregio’s met buurlanden Niger en Burkina Faso is van centraal gezag nog weinig sprake.

Frankrijk probeerde de voorbije zeven jaar Mali te stabiliseren, met operatie Barkhane. Sinds 2014 had het Franse L’armée de Terre ongeveer 5.000 manschappen in het land. De afstanden, hitte en politieke instabiliteit maakten het de Fransen moeilijk. Barkhane wordt sinds de zomer afgebouwd en zal begin 2022 stoppen. De operatie kostte aan ruim 50 Franse militairen het leven.

Een deel van operatie Barkhane blijft wel overeind: de zogenaamde Taskforce Takuba, die in de woelige zuid-oostelijke regio’s van Mali opereert. Deze Europese samenwerking, die voortaan het hart van de strijd tegen de terreur in het land moet vormen, zal vanaf midden volgend jaar kunnen rekenen op 150 à 250 militairen uit ons land. Of toch als het van de legerleiding afhangt.

“Dat kunnen eenheden zijn van alle soorten, voor opleiding, bescherming, patrouilles, enzovoort”, verduidelijkt het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).

Riskante opdracht

Een definitieve beslissing is er niet. Hiervoor moet het federaal parlement zich de komende weken nog buigen over de voor- en nadelen van de operatie. “De ontplooiingen hangen natuurlijk af van tussentijdse evaluaties, de veiligheidsanalyses en de politieke situatie ter plekke”, laat het kabinet-Dedonder weten. België heeft vandaag al twee missies in Mali: een vredesmissie en een trainingsmissie voor het Malinese leger. Dat zijn relatief kleine opdrachten zonder veel gevaar.

Een eventuele deelname aan Taskforce Takuba wordt wellicht andere koek. Europese militairen staan er hun Malinese collega’s bij tijdens riskante operaties tegen terroristen. Mali wordt niet voor niets geregeld het ‘Afghanistan van Afrika’ genoemd. Het is een wespennest.

Wat betreft de operaties van de Belgische krijgsmacht in 2022 staat de Afrikaanse Sahelregio sowieso bovenaan de lijst. In Niger zal de militaire aanwezigheid van ons land verder uitgebouwd worden, tot ongeveer 140 mannen en vrouwen. Daarnaast focust het Belgische leger volgend jaar vooral op de oostelijke flank van de NAVO, waar de spanningen met Rusland en Wit-Rusland hoog oplopen. Zo worden er ook 140 militairen naar Litouwen gestuurd.

De operaties van het Belgische leger in 2022 zullen in totaal 129 miljoen euro bruto en 76,19 miljoen euro netto (met aftrek van vaste kosten en terugbetalingen door derden) kosten.