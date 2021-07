Belgisch familiebedrijf boekt grootste dagwinst in dertig jaar na miljardendeals

De Belgische familie D’Ieteren kent een boerenweek. Vier dagen geleden werd bekend dat de holding van de familie meer dan een miljard neertelt voor een belang van 40 procent in TVH Parts, een specialist in onderdelen voor vorkheftrucks. Maandag volgde het nieuws dat een trio investeerders rond de Amerikaanse fondsenreus BlackRock 13 procent koopt van Belron, het bedrijf achter onder meer Carglass.

Opvallend is dat de Amerikaanse investeerders het bedrijf waarderen op 21 miljard euro, wat maar liefst de helft meer is dan analisten hadden ingeschat. Dat is uitstekend nieuws voor D’Ieteren, dat nog steeds een meerderheidsbelang heeft in Belron. Op de Brusselse beurs schoot het aandeel van de familie dan ook met 25 procent de hoogte in. De overnames worden dus gesmaakt door beleggers, die zich al tien jaar afvroegen wat de steenrijke familie met haar enorme cashberg van meer dan 2 miljard zou aanvangen.

Luxekoetsen

Het familiebedrijf D’Ieteren gaat al langer mee dan België. Het werd in 1805 opgericht en behoort vandaag tot het illustere clubje der ‘Hénokiens’: een vereniging van 51 familiebedrijven die al twee eeuwen actief zijn. Het was Jean-Joseph D’Ieteren die begin negentiende eeuw in Elsene een werkplaats uit de grond stampte waar hij aan koetsen sleutelde. In het interbellum verschuift de aandacht van D’Ieteren van luxekoetsen naar de invoer van auto’s en vrachtwagens. Het begint met de invoer van Volkswagen in 1948. In de loop der jaren haalt D’Ieteren ook alle andere merken van de VW-Group binnen, waaronder Audi, Lamborghini en Porsche. Tegenwoordig importeert D’Ieteren één nieuwe auto op vijf in ons land.

Daar bleef het niet bij. Naast D’Ieteren Auto zette de familie onder meer een immopoot op in Brussel, en in 1999 voegde het ook Belron toe aan zijn imperium. Belron is een van de grootste spelers ter wereld voor de herstelling en de vervanging van autoruiten, met Carglass als bekendste merk.

Notitieboekjes

De economische crisis en het emissieschandaal bij Volkswagen deden de familie echter inzien dat ze haar netten breder moest uitgooien dan alleen in de autosector. Daarom droeg het in 2017 een deel van zijn aandelen in Belron over aan investeringsmaatschappij CD&R, om zo geld vrij te kunnen maken voor andere activiteiten. Vriend noch vijand had echter zien aankomen dat D’Ieteren stevig zou investeren in het Italiaanse luxemerk Moleskine, bekend van de notitieboekjes waar grootheden Picasso, Hemingway en Van Gogh niet zonder konden. De markt toonde zich een koele minnaar van de overname: het aandeel van de autogroep zakte na de bekendmaking onmiddellijk tot 5 procent. “Nog steeds is dat geen groeiverhaal", zegt econoom Tom Simonts van KBC. “Met de cashberg van D’Ieteren verwachtten beleggers zich aan vuurwerk, maar met Moleskine kregen ze een voetzoeker.”

Dé cashmachine van D’Ieteren is en blijft Belron. In 2017 werd dat bedrijf op een miljard euro geschat, vandaag is dat het tienvoud. Die groei heeft veel te maken met ADAS, een verzamelnaam voor allerlei rijhulp- en veiligheidssystemen waarmee alle personenwagens vanaf 2022 moeten uitgerust zijn. Aangezien bij elke ruit die vervangen wordt alle sensoren en camera’s gekalibreerd moeten worden, wordt dat meer en meer specialistenwerk, en kan het bedrijf per ruitvervanging meer geld vragen.

Door een belang van 40 procent te nemen in TVH Parts krijgt D’Ieteren daar dus nog een cashmachine bij. TVH Parts draait een operationele winstmarge van meer dan 20 procent. Dit is dus het vuurwerk waar beleggers op hoopten. “Het investeringsrisico is bij dezen weg”, zegt Simonts. “Het is nu afwachten of de waardering van Belron realistisch is, en of de match met TVH de juiste blijkt.”