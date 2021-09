België zit eind boven nieuwe veiligheidsdrempels luchtvervuiling WHO

Voor het eerst sinds 2005 past de Wereldgezondheidsorganisatie haar veiligheidsnormen voor luchtvervuiling aan. Concreet worden de drempelwaarden voor fijnstof (PM2,5 en PM10), ozon (O 3 ), stikstofdioxide (NO 2 ), zwaveldioxide (SO 2 ) en koolmonoxide (CO) sterk verlaagd.

Volgens schattingen van de WHO sterven wereldwijd jaarlijks zeven miljoen mensen voortijdig als gevolg van luchtverontreiniging. Luchtvervuiling veroorzaakt namelijk hart- en vaatziekten en aandoeningen aan de luchtwegen. Alleen al in Europa vallen door luchtvervuiling 400.000 slachtoffers, bleek ook al uit een rapport van het Europese Milieuagentschap (EEA).

Die toegenomen evidentie voor de schadelijkheid van luchtvervuiling, ook bij lagere concentraties, vertaalt zich nu in een drastische verlaging van de gezondheidsdrempels. Die mogen dan wel niet juridisch bindend zijn, in de Europese Green Deal werd wel afgesproken om zo dicht mogelijk bij de WHO-normen te blijven. Dan heeft België nog heel wat werk op de plank.

Zo bleek uit het crowdsourcingproject Curieuzeneuzen dat in 2018 de Europese normen voor stikstofdioxide (NO 2 ) in een derde van de Vlaamse gemeenten overschreden werd. De Belgische regering kreeg dit jaar nog een brief van de Europese Commissie, omdat de stikstofdioxidenorm sinds 2015 in Antwerpen en al sinds 2010 in Brussel overtreden wordt. Als het Brussels gewest zich wil voegen naar de veel strengere nieuwe WHO-normen, dan moet het de gemiddelde stikstofdioxideconcentratie tot vier keer verlagen.

Ook wat de fijnstofconcentratie betreft, moet er in Europa nog heel wat gebeuren. “De huidige Europese normen van jaarlijks gemiddeld 25 microgram per kubieke meter zijn helemaal geen stimulans om fijnstof te verminderen, België zit daar met gemiddeld 15 microgram nu al onder. Terwijl onderzoek aantoont dat ook de concentraties die we in België vinden, DNA-schade bij baby’s veroorzaakt.”

Milieu-epidemioloog Tim Nawrot (UHasselt) juicht het dan ook toe dat de WHO de normen sterk verlaagt. “Het verhoogt de druk om de problematiek aan te pakken. Maar we moeten ons geen illusies maken: die nieuwe norm (5 microgram) voor fijnstof gaan we nooit halen, alleen in Noord-Scandinavië geraken ze daar misschien.”

Toch ziet Nawrot de luchtkwaliteit in België sterk verbeteren. “In tien jaar tijd is er al veel vooruitgang geboekt. En met alle nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld het bannen van dieselwagens, zal dat alleen maar verbeteren. Dat is het voordeel: de inspanningen die we voor het klimaat doen, komen ook de luchtkwaliteit ten goede.”