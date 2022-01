België wil uit de klauwen van Russisch gas blijven: Vivaldi-regering laat bevoorrading onderzoeken

Hoe kan België vermijden om in de toekomst afhankelijk te worden van Russisch aardgas? De federale regering laat een nieuw onderzoek uitvoeren. Niemand wil in de scherpe klauwen van president Vladimir Poetin belanden.

Het lijkt haast zeker: Vivaldi zal doorzetten met de kernuitstap. Pas in maart wil de regering echt beslissen, maar de kans dat de kernuitstap nog uitgesteld wordt, is klein. Wellicht sluiten alle Belgische kerncentrales tegen 2025 voorgoed de deuren. De sluiting moet opgevangen worden door de bouw van nieuwe energiecentrales. In de eerste plaats twee gascentrales.

Een van de bezorgdheden hierbij is dat België straks afhankelijk dreigt te worden van Russisch aardgas. Vandaag is maar 4 tot 6 procent van het aardgas dat in ons land verbruikt wordt afkomstig uit Rusland. In veel Europese lidstaten ligt dat aandeel een stuk hoger. Zo is Duitsland voor ongeveer een derde van zijn aardgas aangewezen op Rusland. Deze afhankelijkheid speelt Duitsland parten in het geopolitieke schaakspel met het regime van Poetin.

Nederland en Noorwegen

België wil niet die kant op. Daarom is eind december – tijdens de onderhandelingen over het dossier van de kernuitstap – beslist dat de Federale Overheidsdienst Economie, de energieregulator CREG en de gasnetbeheerder Fluxys samen een nieuw onderzoek moeten uitvoeren naar de ‘energie-onafhankelijkheid van het land op de korte, middellange en lange termijn’.

“Onze gasbevoorrading is vandaag sterk gediversifieerd. We willen dat zo houden en niet afhankelijk worden van één land”, stelt het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Voor zijn bevoorrading doet België nu vooral een beroep op Nederland en Noorwegen. Maar in beide landen zijn veranderingen op til. Nederland wil zijn gaswinning stopzetten tegen 2030. De boringen zorgen er voor overlast. Ook Noorwegen wil zijn gaswinning afbouwen.

Tegenover dit krimpende aanbod staat een groeiende Europese vraag. Vanuit België, om de kernuitstap te ondervangen. Vanuit Nederland, waar men af wil van zijn vervuilende steenkoolcentrales. En vanuit Duitsland, waar de Energiewende doorgaat. Kerncentrales sluiten er en worden vervangen door groene energiebronnen zoals windmolens, maar ook door gascentrales.

Het gevolg is dat België naar Rusland dreigt te moeten kijken. Die gaskraan blijft gewoon open staan. (Zolang Poetin het goed vindt tenminste, wat wisselt naargelang de geopolitieke toestand.)

Monopolie

Moeten we bezorgd zijn over de Belgische gasbevoorrading? Niet meteen, oordeelt Fluxys. “De situatie in Nederland is al langer bekend. En op Noorwegen kunnen we nog steeds rekenen in de nabije toekomst”, reageert woordvoerder Remy Laurent. “Bovendien wordt via de LNG-terminal in de haven van Zeebrugge aardgas geleverd uit een twintigtal landen. Uit Qatar, de Verenigde Staten, Australië, Peru. Er zijn mogelijkheden om internationaal te blijven diversifiëren.”

Een recent rapport van de FOD Economie komt tot het besluit dat de import van LNG via de zee “bijzonder interessant” kan zijn voor ons land en dat er in de toekomst “nog voldoende producerende landen zijn die aan België leveren om een monopoliesituatie te voorkomen”.

Nog dit: wat betreft de aardgasprijzen is België vandaag wel al deels overgeleverd aan de Russische grillen, aangezien die prijzen op de Europese markt worden bepaald. De enorme stijgingen van de voorbije maanden zijn mede veroorzaakt door manoeuvres van het Kremlin.