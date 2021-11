‘België werkt niet’, stelt de N-VA vast, maar nu dringt een andere analyse zich op: 7 verhalen van dit weekend die u gelezen moet hebben

We hebben zeven De Morgen-verhalen uitgekozen die u na afgelopen weekend kan lezen.

Zijn boek Gigantisme verschijnt straks in het Engels, dus de internationale markt ligt binnen handbereik. Econoom Geert Noels over energie, woningmarkt, spaargeld, corona en klimaat: ‘Groen heeft geen visie op economie.’

“Jonge huizenjagers zijn slachtoffers van een pervers systeem. Toen de woonbonus werd afgeschaft, gingen de prijzen zogezegd dalen. Maar dat is niet gebeurd. De prijzen blijven stijgen, en dat komt door het monetair beleid. De rente staat te laag, de inflatie maakt sprongen – nu zitten we op bijna 5 procent – en daardoor krijg je een rush op vastgoed.”



Geert Noels: ‘Het openbaar vervoer is hier zelfs een bedreiging voor kinderen die met de fiets naar school rijden.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Het besef dat de klimaataanpak niet langer uitstel verdraagt, doet politici alle kanten tegelijk opstuiven. De kernuitstap is niet het enige idee waarvan de deugdelijkheid aan het wankelen gaat. Werkt België niet of werkt het (con)federalisme niet?

“Het onvermogen om samen te werken en goed te besturen mag de Belg niet meer verrassen. N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet daar, niet geheel verbazend, een aansporing in om het beleid nog verder op te splitsen.”

Herfederalisering blijft een politiek taboe. Wie het idee oppert, wordt terstond weggezet als belgicist. Beeld BART DEWAELE

Otto-Jan Ham (42) oversteeg in september zichzelf op het WK tijdrijden, en in oktober vertrok hij met Jani Kazaltzis naar Griekenland voor Viva la feta, waarin ze acht BV’s de vakantie van hun leven willen bezorgen, zonder vooraf te weten wie het zijn. Maar hij is wel een uitdaging gewend: hij leeft samen met drie dochters en een vriendin, Iris Nechelput (37). Al ziet zij óók af: ‘Na Hotel Römantiek ben ik gecrasht: toen heb ik drie maanden thuisgezeten.’

“Na mijn eerste bevalling stond er meteen veel volk in mijn kamer. Het was mijn eerste kind, en natuurlijk wilde ik haar aan iedereen tonen. Maar als je erover nadenkt, is het crazy: drie uur na de bevalling lig je gastvrouw te spelen.”

Iris Nechelput: "Naar ‘De ideale wereld’ heb ik niet graag gekeken. Daarin leek Otto-Jan zo’n tafelspringer, terwijl hij in wezen onzeker en verlegen is." Beeld Johan Jacobs

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Deze keer schreef hij een brief aan de Vlaamse minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA).

“De vele commentatoren en politieke denkers die met de tranen in hun ogen het ene stukje na het andere tikten waarin ze u smeekten om samen te werken met uw collega’s van de federale regering. Eigenlijk vragen ze dat Tinne Van der Straeten en u elkaar een handje geven en flink overeenkomen, zoals juffen op de speelplaats dat met de kindjes doen. U gedraagt zich als een politicus, men wil van u een kleuter maken.”

"U bent op dit moment de feitelijke nummer twee van de N-VA", schrijft onze senior writer. Beeld Studio Caro

Wat de herfst van de ontlading had moeten zijn, is de herfst van de ontnuchtering geworden. We laveren tussen angst en hoop, boosheid en gelatenheid. Maar waarom eigenlijk? En wat kunnen we daaraan doen?

“Is dit de fase van de pandemie waarin we uitzinnig horen te zijn? Van vreugde of van woede? Is het de fase waarin we samenkomen of ons terugtrekken, waarin we hoopvol of realistisch zijn of waarin die twee misschien samenvallen, waarin we plannen maken of ze cancelen?”, schrijft journalist Katrin Swartenbroux.

Die groepsimmuniteit was even een dingetje, ontsmetten was belangrijk, toen waren er god­zij­dank vaccins en nu… ja. En nu? Beeld Timon Vader

Niet alle commerciële woonzorgcentra moeten over dezelfde kam geschoren worden. Zo zijn er een aantal rusthuizen in commerciële handen, die toch beslist hebben om het vastgoed en de uitbating niet van elkaar te scheiden. Zonnesteen in Zemst is er daar een van.

Dit verhaal is het slotdeel van een onderzoeksreeks van journalisten Cathy Galle en Dimitri Thijskens. Het Vlaams Parlement buigt zich straks namelijk over een decreet dat de toekomst van onze zorgsector zal bepalen. Dat decreet wil publieke zorginstellingen toelaten om privé-investeerders aan te trekken. In de rusthuizensector zijn die al langer actief. ‘De Morgen’ zocht uit welke gevolgen dat had.

Zelf groenten snijden om smoothies te maken. "We laten hen zoveel mogelijk zelf doen. Zo blijven ze belangrijke vaardigheden behouden." Beeld © Eric de Mildt

Mary Trump (56) betreurt het niet dat ze oom Donald in een eerste boek neersabelde. In Het Amerikaanse trauma legt de psychologe nu uit hoe de ex-president de Amerikaanse democratie nog altijd kapot kan maken.

“We zouden dit gesprek niet mogen hebben. Donald zou in de cel moeten zitten – indien niet voor verraad, dan wel voor verduistering. Alle opruiers uit het Congres zouden niet langer op hun stoel mogen zitten. Maar, en dat probeer ik in het boek aan te tonen, Amerika is door de beperkingen van ons kiessysteem eigenlijk nooit een volwaardige democratie geweest.”

Mary Trump: “Na 2024 zou hij zonder enige beperkingen regeren. Ik blijf hoopvol dat het nooit zover komt – niet voor mij, maar voor de toekomst van onze planeet.” Beeld Photo News

