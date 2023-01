België telt al 24 wolven, een nieuwe roedel is op komst: ‘Ze zijn minder gevaarlijk dan een mug’

24 wolven, zijn er dat meer dan verwacht?

“Eigenlijk is dat aantal weinig relevant, want het varieert constant. Veel interessanter is het aantal roedels, zeg maar familiegroepen. In één jaar tijd kan het aantal wolven binnen zo’n roedel fors variëren. Je hebt dan een ouder koppel dat de kern van de roedel vormt en een aantal jongen. Die jongen blijven één à twee jaar bij de roedel, tot ze hun ouderlijke territorium verlaten of worden weggejaagd omdat ze concurrentie vormen voor de ouders. In de zomer heb je altijd een piek in het aantal wolven, omdat je binnen een roedel dan zowel ouders, als jaarlingen als nieuwe jongen hebt.

“Binnen de Limburgse roedel van Hechtel-Eksel ging het aantal wolven bijvoorbeeld van vier naar dertien omdat de ouders een nest hebben gehad. Dat zorgde voor een groter aantal wolven, terwijl er na dit voorjaar misschien nog maar een stuk of zes overblijven. In de tweede roedel, op de Hoge Venen, zouden er nog negen wolven zitten. Maar eigenlijk weten we dat nooit exact.”

Er is nu ook een wolvenpaar gesignaleerd nabij Bütgenbach, vlak bij de Duitse grens. Is dit het begin van een derde Belgische roedel?

“Wellicht wel. Het gaat om een wijfje dat twee jaar geleden geboren werd in de roedel van de Hoge Venen. Daar is een mannelijke zwerver bijgekomen, wellicht uit Duitsland. Samen hebben ze een nieuw territorium gevestigd. De voortplanting start normaal rond deze tijd van het jaar, waardoor we tegen half mei naar alle waarschijnlijkheid met een nest zitten.

“Het is niet ongewoon dat er nieuwe roedels worden gevormd. Normaal verdedigt een ouderkoppel zijn territorium tot ze doodgaan. Daarna wordt het territorium meestal overgenomen door een van de jongen, maar soms ook door een wolf vanuit een ander territorium.”

Een zwervende wolf, wat is dat?

“Meestal gaat het om een jong dier dat kriskras door Europa trekt op zoek naar een partner. Een gevaarlijke tocht, want een verwonding zorgt ervoor dat ze niet meer kunnen jagen. Van alle wolven in Noordwest-Europa sterft de helft in het eerste levensjaar. In het tweede levensjaar sterft nog eens de helft. Vanaf het derde jaar is de overlevingskans ongeveer 70 procent per jaar. Dat maakt dat een volwassen wolf gemiddeld vijf jaar oud wordt, hoewel sommigen ook tien jaar halen.”

In Wallonië zou er plaats zijn voor vijftien à twintig roedels. Hoeveel kan Vlaanderen er aan?

“Op dit moment twee à drie, maar dat is een dynamisch gegeven. Naarmate de natuur in Vlaanderen zich herstelt, kunnen de wolven volgen. Want hoe meer natuur en bos, hoe meer groot wild. Vooral de verdere expansie van everzwijnen naar het westen toe kan een rol spelen. Maar opnieuw: we hebben geen glazen bol. Wellicht zien we de komende jaren weinig verandering.”

Zorgen de wolven niet stilaan voor overlast?

“Voor de mens zijn ze ongevaarlijk. Er leven meer dan 20.000 wolven in Europa en de voorbije twintig jaar is er nooit een mens gedood. Wolven zijn namelijk slim genoeg om te zien dat de mens gevaarlijk is. Het gevaar dat uitgaat van loslopende honden, het verkeer of muggen – die ziektes doorgeven – is veel groter.

“Voor dieren is dat anders. De wolf is een diersoort die zich niet laat beperken tot één gebied en ook geen onderscheid maakt tussen prooien die binnen of buiten een omheining staan. Dat zorgt voor conflicten. Op het platteland wordt er af en toe een schaap doodgebeten. Maar het plaatsen van een wolfwerende omheining kan dat in grote mate vermijden. Zo is er pal in het Limburgse wolvengebied een kudde van honderden schapen die het voorbije jaar geen enkel probleem heeft gehad. De Vlaamse overheid geeft subsidies voor zo’n afsluiting.”