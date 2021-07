België repatrieert voor het eerst vrouwen uit IS-gevangenenkamp in Syrië: operatie bezig

Vrijdagochtend zijn de Belgische vrouwen uit hun tent gehaald in het gevangenenkamp Roj van de Syrische Koerden in Noord-Oost-Syrië. Omwille van de veiligheid van de Belgische delegatie, is aan Belgische media gevraagd om te wachten met publicatie tot de operatie rond was, maar intussen is het nieuws bekendgemaakt via Koerdische media en de tweet van een Franse journaliste. Kamerlid Theo Francken (N-VA) verwees vrijdagnamiddag naar die tweet in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

“Het is geen toeval dat de reddingsoperatie loopt na de laatste plenaire vergadering voor het zomerverlof waardoor we de regering er niet over kunnen ondervragen”, zegt Francken. “Ik vind dat de regering ook een verkeerd signaal geeft aan de slachtoffers van terreur.”

Officiële informatie van de Belgische regering is er niet, maar volgens informatie van De Morgen gaat het minstens om zes vrouwen en tien kinderen, allemaal onder de 12 jaar. Vier van de moeders zijn uit Brussel afkomstig, twee uit Vlaanderen.

De vrouwen die al een veroordeling hebben in ons land, gaan rechtstreeks naar de gevangenis. Tegen de overige loopt een aanhoudingsbevel, dus zij gaan bij aankomst eveneens in hechtenis. Een jeugdrechter moet de komende dagen oordelen of de kinderen best terecht kunnen bij familie, of in opvang.

“Ik ben tevreden voor die kinderen, die nu hopelijk zoals andere kinderen weer in discretie en alle anonimiteit een leven kunnen opbouwen, met onderwijs en medische zorgen”, zegt Heidi De Pauw, de CEO van Child Focus, die in het verleden aandrong bij de Belgische regering om die kinderen weg te halen. “Zeker als je ziet hoe goed de kinderen het doen die eerder al naar België zijn gekomen.”

De operatie volgt uit de beslissing van de federale regering in maart om er alles aan te doen om de kinderen weg te halen uit de kampen in Noord-Oost-Syrië, waar hevig strijd wordt gevoerd tussen verschillende groepen. In en rond kamp Al Hol probeert IS zich te reorganiseren. Ook in Roj zou de sfeer de afgelopen maanden zijn verhard.

Begin juni was er in Roj een Belgische delegatie om de operatie voor te bereiden. Ze namen interviews af met het oog op een veiligheidsscreening en ze namen ook DNA om de Belgische link van zowel vrouwen als kinderen vast te stellen. Ze vroegen de vrouwen ook om een document te tekenen dat ze akkoord gingen met hun repatriëring.

Het is de eerste keer dat België volwassenen uit een kamp met IS-gevangenen repatrieert. Ons land bracht in december wel al een kind over naar de vader in België, nadat Y.E. in het bijzijn van De Morgen aangaf dat ze haar zoon wou afstaan.