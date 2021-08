België pompte 72 miljoen dollar in het Afghaanse leger: dat geld lijkt nu verloren

Ondanks jarenlange investeringen vanuit het Westen, in de eerste plaats door de Verenigde Staten, bleek het Afghaanse leger geen partij voor de taliban. In amper een paar weken ging decennia aan militaire training en financiële steun verloren. Tot overmaat van ramp viel veel van het moderne wapentuig van de Afghaanse krijgsmacht pardoes in de schoot van de taliban.

Ook België heeft als EU- en NAVO-lidstaat inspanningen geleverd om het Afghaanse leger op eigen benen te laten staan. Negentien jaar waren er Belgische militairen in Afghanistan, vaak om er hun collega’s op te leiden in verschillende specialiteiten: ontmijning, militaire politie, enzovoort. Veel minder bekend is dat België door de jaren heen ook financieel heeft bijgedragen aan de uitbouw van het lokale leger, via het Afghan National Army Trust Fund.

Sinds 2008 hebben 29 NAVO-lidstaten, 12 partnerlanden en de Afghaanse regering zelf hierin middelen gestort. In totaal gaat het volgens een rapport van de NAVO (februari 2021) om ruim 3,4 miljard dollar. De grootste bijdrages kwamen uit Duitsland (810 miljoen), Australië (680 miljoen), Italië (508 miljoen), Zuid-Korea (319 miljoen) en Canada (254 miljoen). Ons land heeft meer dan 72 miljoen dollar gestort in het fonds, via geregelde bijdrages uit de federale begrotingskas. Aan de huidige wisselkoers is dat 61,5 miljoen euro.

“Het Trust Fund was een koehandel. In principe moest je bijdragen naar gelang de economische draagkracht van je land. Maar eigenlijk was het voor de NAVO-landen die liever geen te groot gevaar liepen op het slagveld in Afghanistan een manier om hun ‘schuld’ af te lossen. Daarom bijvoorbeeld heeft België 72 miljoen dollar overgemaakt en een vergelijkbaar land als Denemarken maar 37 miljoen. Zij hebben jarenlang zwaar strijd geleverd in Afghanistan”, zegt een militaire bron.

Het Belgische geld voor het Afghaanse leger lijkt voorgoed verloren. Volgens de begrotingstabellen van de regering-De Croo was tegen 2024 nog eens 9 miljoen euro voorzien. Het kabinet van bevoegd staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) meldt dat tijdens het begrotingsconclaaf in september zal worden bekeken wat er met deze middelen moet gebeuren. “We wachten af.”