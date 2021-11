België opnieuw in de greep van corona: zijn nieuwe maatregelen genoeg om lockdown af te wenden?

Het coronavirus is terug van nooit weggeweest. Maandag werden in één dag minstens 19.300 besmettingen vastgesteld. Dat is evenveel als tijdens de piek van een jaar geleden. Er werden ook 45 coronadoden geteld. Stuk voor stuk zitten de curves van gezondheidsinstituut Sciensano in een stijgende lijn. Al is de hoop dat de nieuwe maatregelen deze curves kunnen ombuigen.

Het Overlegcomité besliste woensdag dat het mondmasker opnieuw verplicht wordt op café en restaurant. Dit komt boven op de verplichte coronapas. Ook op andere plekken wordt verstrengd. Zo krijgen uitbaters van discotheken de keuze: ofwel vragen ze boven op de coronapas een sneltest, ofwel zorgen ze dat iedereen een mondmasker draagt. De mondmaskerplicht in publieke binnenruimtes geldt voortaan vanaf 10 in plaats van 12 jaar. Op school moeten overal CO2-meters komen.

De vraag die zich opdringt, is of deze maatregelen zullen volstaan om de vierde golf in te dijken. Het is geen geheim dat de expertengroep GEMS verder wilde gaan. De virologen bepleitten onder meer een tijdelijke sluiting van het nachtleven van drie à vier weken. Ze ijverden ook voor een mondmaskerplicht vanaf 9 jaar en verplicht telewerk. Het Overlegcomité gaat minder ver.

“Op zich is dit een breed pakket. Maar alles hangt af van hoe streng de maatregelen geformuleerd worden, van de handhaving en van de opvolging door de bevolking”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Neem bijvoorbeeld de CO2-meters. Gaan ze die werkelijk in iedere klas hangen of vinden ze toch nog achterpoortjes? En gaan ze er dan ook naar kijken en ernaar handelen als die meters er hangen?”

Strenger in andere landen

Elders in Europa pakken regeringen stevig door. Zo kondigde de Nederlandse regering afgelopen vrijdag een korte lockdown van drie weken af. Cafés, restaurants en supermarkten moeten er om 20 uur dicht. In Oostenrijk is een lockdown van kracht voor al wie niet gevaccineerd is. Steeds meer landen overwegen dit ‘2G-beleid’, waarbij activiteiten in het openbaar enkel mogelijk zijn na vaccinatie of een recente genezing van covid.

Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) werd bij ons bewust niet gekozen voor sluitingen of lockdowns. De nieuwe maatregelen moeten een hele winter lang vol te houden zijn, is de redenering. “Ik ben ervan overtuigd dat we hier samen doorkomen”, benadrukte de premier.

Bij deze benadering vallen wel vraagtekens te plaatsen. “De deltavariant is een gamechanger”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt). “Hij is zo besmettelijk dat we hem niet meer in zijn kot krijgen zonder gespierde maatregelen.” De adviezen van de GEMS hadden als doel een lockdown te vermijden. Of dit nog zal lukken, valt te bekijken. Molenberghs: “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.”

Onderzoek van psycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) toont intussen aan dat de onzekerheid onder de bevolking groeit. Na de rustige zomer begrijpen veel mensen niet waarom de coronasituatie weer helemaal anders is. “Het rijk van de vrijheid lijkt plotseling weer erg veraf.”

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) noemt het huidige pakket “het absolute minimum”. De politie zal volgens hem dan ook streng optreden als de maatregelen niet correct worden gevolgd.