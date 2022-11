‘België naar huis! België naar huis!’ In een Antwerps ontmoetingscentrum bouwen Marokkaanse Belgen een feestje

‘België naar huis! België naar huis!’ In Het Oude Badhuis in Antwerpen Noord bouwden Marokkaanse Antwerpenaren zondag een feestje.

“Komaan België!”, roept Dave Van Gestel, coördinator van ontmoetingscentrum Het Oude Badhuis, vanuit de deuropening. Hij draagt een muts in de Belgische driekleur, en tracht de moraal voor de Belgen hoog te houden.

In de eerste groepsfase van het WK worden hier de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm getoond, maar zondag zijn er amper supporters van de Duivels opgedaagd. De zaal zit vol met Marokkaanse Antwerpenaren die voor het Marokkaanse elftal supporteren.

De aanmoedigingen van Dave Van Gestel worden meteen overstemd, maar daar ziet iedereen de humor van in.

“Wij gaan vandaag feesten!”, roept Yassin Talhaoui (19) uit Borgerhout. De Antwerpse jeugdwerkorganisatie Kras heeft hun jongeren uitgenodigd om naar Het Oude Badhuis te komen. Tientallen jongens en meisjes uit Borgerhout zijn met trommels en rode vlaggen naar het ontmoetingscentrum aan het Stuivenbergplein afgezakt. Er wordt gezongen en gedanst alsof hun leven ervan afhangt.

Topteam

“Natuurlijk zijn we niet tegen België”, zegt Hicham El Makhoufi (18) uit Borgerhout, vrijwilliger bij Kras. “Maar als ik mag kiezen, wint vandaag Marokko. Het is de nationaliteit van mijn ouders, het land waar ik iedere zomer heen ga. Daar liggen mijn roots, dus supporter ik voor hen. En zeg nu zelf: het is toch echt een topteam?”

“Ik snap dat niet”, zegt Hasrat Irfanullah (29), een carrosseriemedewerker die geboren werd in Afghanistan. Hij woont sinds 2016 in België, is zelf doelman bij Racing Kiel en hevig supporter van de Rode Duivels. “Het echte topteam, dat zijn de Duivels. Als je in België woont, supporter je toch voor hen?”

Ludo Van Tillo (70), boekhouder op rust, luistert geamuseerd naar de discussies. Hij woont in een serviceflat aan de Plantin en Moretuslei, en bekeek de eerste wedstrijd tegen Canada op groot centrum in het dienstencentrum. "Dat was ook plezant, maar ik wilde toch wat meer ambiance.”

Beeld Wouter Maeckelberghe

Ambiance is er zeker in het ontmoetingscentrum aan het Stuivenbergplein. Op slag van rust zien de Marokkaanse Belgen de overwinning al voor zich als een vrije trap van Ziyech voorbij Courtois zeilt. Supporters springen op het podium. Een van hen diept alvast een plastieken versie van de FIFA-wereldbeker op uit zijn rugzak.

“Dat is wat vroeg”, zegt Ludo Van Tillo. “Volgens mij was het offside.”

Even later geeft de VAR hem gelijk en zit de eerste helft erop. “Ik hoop op een gelijkspel. Dan is er de minste kans op discussie”, zegt Ahmed die als vrijwilligers voor Samen op Straat aan de deur staat. Met dat project wilde Samenlevingsopbouw iets doen aan het kat-en-muisspel dat soms ontstaat tussen jongeren en politie.

“De sfeer zit goed, maar het is altijd zaak om dat zo te houden”, zegt Ahmed. “Voetbal is een feest, maar het kan ook een katalysator zijn voor rellen.”

Crowdsurfen

Ook Karim Bachar (Vooruit), schepen bevoegd voor Gelijke Kansen en Samenlevingsopbouw, is naar Het Oude Badhuis gekomen om naar de wedstrijd te kijken. “Sport is de beste manier om mensen te verenigen”, vindt Bachar, die zelf op hoog niveau zaalvoetbal speelde.

Hadden er niet meer witte Belgen moeten zijn in het Badhuis om van een vereniging te spreken? “Misschien wel, maar in de zomer gaat zoiets makkelijker”, zegt Bachar. “De locatie is altijd een moeilijkheid.”

Beeld Wouter Maeckelberghe

In Het Oude Badhuis wordt geen alcohol geserveerd, maar drinken de supporters tijdens de rust samen een glas frisdrank of thee in de hal. Na de rust gaat Marokko vrank en vrij naar voren. De Marokkaanse Antwerpenaren in het Oude Badhuis geloven erin. Als in de 73ste minuut een eerste doelpunt valt, wordt er zelfs gecrowdsurft.

Toch is het niet alleen sportiviteit in Het Oude Badhuis. “Lukaka!”, roept een jongen achterin, gevolgd door het n-woord als tien minuten voor het einde Romelu Lukaku wordt ingebracht.

“Niet oké”, zegt Hicham El Makhoufi, die op het puntje van zijn stoel zit voor de laatste fase van de wedstrijd. “Maar het komt door de spanning. We mogen onze voorsprong nu niet meer weggeven.”

Op de zitjes van de witte Belgen blijft het stil. “Dat komt niet meer goed”, zegt Ludo, die alvast zijn jas aantrekt. Als Aboukhlal in de toegevoegde tijd nog 0-2 maakt na een counter, barst er een feestje los in Het Oude Badhuis. “België naar huis! België naar huis!”, zingen de Marokkaanse Belgen. De wereldbeker in plastiek gaat weer de lucht in. “Marokko stijgt vandaag boven zichzelf uit”, zegt Hicham El Makhoufi. “Wie weet wat er dan nog allemaal mogelijk is?”