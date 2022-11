België-Marokko: Met een vijfeneenhalfjescultuur word je geen wereldkampioen

Het was beter dan tegen Canada, zeker in de eerste helft, maar dit keer bleef de meeval van vorige woensdag achterwege. Een vrije trap en een vlijmscherpe counter bezegelden het lot van de Belgen. 0-2, de tweede ronde is nog ver weg.

Roberto Martínez had zijn elftal op drie plaatsen gewijzigd ten opzichte van de onverdiende zege tegen Canada, waarbij de Rode Duivels één helft lang overrompeld werden. Thomas Meunier, Amadou Onana en Thorgan Hazard kwamen in het team, wat ten koste ging van Leander Dendoncker, Youri Tielemans en Yannick Carrasco.

Die laatste twee waren ook tegen de Canadezen al bij de rust vervangen. Voor Leandro Trossard, uitblinker in de Premier League was er opnieuw geen plek, Eden Hazard blijft incontournable voor de Belgische bondscoach. Diens basisopstelling werd overigens al een paar uur voor de aftrap gelekt aan bevriende voetbaljournalisten, dat moet heel vervelend zijn voor de bondscoach. Het nieuwe seizoen van De mol speelt zich blijkbaar af in Qatar.

Beeld Photo News

Minder incontournable dan de oudste Hazard was de ‘heilige’ 3-4-3. Die werd vandaag opgeofferd voor een soepele 4-3-3 en dat had alles te maken met het gevaar dat van de Marokkaanse vleugelspelers kon komen en van hun oprukkende vleugelbacks. Een tactiek in functie van de tegenstander, dus. Op een WK heiligt het doel soms de middelen, ook al is het dan, als tweede op de wereldranglijst, ‘maar’ tegen de 22ste. “We moeten de een-tegen-een acties controleren”, doceerde Martínez vooraf op televisie.

Oorverdovend gefluit

Wie geen zwart-geel-rood plunje droeg in het goed gevulde Al Thumamastadion in Doha supporterde voor de underdog, bovendien ook nog eens een islamitisch land, dat vinden ze wel sympathiek in Qatar. Bij de opwarming werden de Belgen massaal uitgefloten. Wat heet trouwens ‘opwarming’ bij 31 graden om vier uur in de namiddag? Daar helpt airco maar een beetje tegen.

In de aanvangsminuten lag het tempo hoog, wat tot veel technische slordigheden leidde, typisch voor dit WK. Thorgan Hazard zette Batshuayi met een steekpas schuin voor doel, de Belgische spits kon niet afwerken. De jongste Hazard was ook een paar keer gevaarlijk met indraaiende hoekschoppen. Meunier schoot nog eens recht in de handen van de Marokkaanse keeper Munir.

België had twee derde van de tijd de bal in die eerste helft en dat was ook te horen in het stadion: oorverdovend gefluit begeleidde de Rode Duivels voortdurend. Marokko wachtte af en dreigde alleen een beetje via schoten van Ziyech en Hakimi. Saïss en Amallah verdienden een gele kaart voor opzichtige overtredingen, maar kregen die sanctie niet van de Mexicaanse scheidsrechter Cesar Ramos. Onana wel, voor een stevig duel. De jonge Belgische middenvelder is geschorst tegen Kroatië.

Lees ook Voor wie supporteren deze jongeren met Marokkaanse roots vandaag? ‘De Rode Duivels weerspiegelen het échte België’ Georges Leekens: ‘Ik had in 2012 de nationale ploeg niet mogen verlaten om trainer van Brugge te worden’

Gaandeweg begon Marokko de duels te winnen. Op slag van rust zeilde een vrije trap van Ziyech voorbij Courtois, de VAR had hinderlijk buitenspel van Saïss opgemerkt. Die opdoffer bleef de Rode Duivels bespaard.

Flatertje Courtois

Weg was de terughoudendheid van Marokko na de pauze. Vrank en vrij togen ze naar voren, dat zorgde voor meer ruimte achter hun defensieve lijn. Een schot van Eden Hazard werd gepareerd door Munir, aan de overzijde besloot Ziyech te zwak op Courtois en zoefde een bal van Boufal maar net voorlangs. Op het uur greep Martínez in. Eden Hazard ging er zoals verwacht af, net als Onana, uitblinker maar met die gele kaart als belastende rugzak. Youri Tielemans en Dries Mertens waren hun vervangers. Die laatste bedankte met een venijnig schot, dat Munir moest wegboksen.

In de 73ste minuut maakte Meunier niet ver van de cornervlag een onnodige overtreding. Abdelhamid Sabiri trapte de bal voorbij de eerste paal, waar Saïss, dit keer niet in buitenspelpositie, Courtois voldoende hinderde. 0-1. Daar had de beste doelman van de wereld toch beter op moeten reageren, zeldzaam maar kostbaar foutje.

Beeld BELGA

De Ketelaere en Trossard kwamen onmiddellijk daarna Batshuayi en Thorgan Hazard aflossen, tien minuten voor tijd werd ook Romelu Lukaku, noodgedwongen, vroeger dan gepland in de strijd gegooid. Vertonghen kopte nog net naast, maar ook Marokko dreigde nog via invaller Hamdallah. In de toegevoegde tijd maakte Aboukhlal er na een vlijmscherpe counter en op assist van Ziyech zelfs nog 0-2 van. Onverdiend was dat zeker niet.

Pijnlijke nederlaag. Zeg gerust: blamage. Met een vijfeneenhalfjescultuur word je geen wereldkampioen. Mogelijk geraak je er zelfs niet mee door de eerste ronde. Pek en veren zijn dichterbij dan een triomfantelijk onthaal op de Brusselse Grote Markt.