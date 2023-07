België krijgt hepatitis C maar niet uitgeroeid: ‘Het virus is nochtans extreem makkelijk te genezen’

Zeven jaar geleden engageerde België zich om de WHO-doelstelling te halen om hepatitis C uit te roeien tegen 2030. Maar dat lijkt niet te lukken: nog steeds zijn er 18.000 mensen besmet en sterven er jaarlijks 300 mensen aan het virus. ‘De slachtoffers zijn de sukkelaars van de maatschappij’, zegt dokter Stefan Bourgeois, hoofd van de Coalitie tegen Hepatitis C.

Wat is hepatitis C precies, en wat doet het?

“Het is een virus dat typisch de levercellen aanvalt. Dat kan tot een leverontsteking leiden. Door een blijvende ontsteking worden veel cellen gekwetst en geëlimineerd. De lever – normaal een zeer soepel orgaan – wordt dan hard en het littekenweefsel zal zich opstapelen. Dat kan evolueren naar levercirrose. De structuur van de lever is in dat geval helemaal veranderd. In een aantal gevallen kan het virus zo ook leverkanker veroorzaken.”

Hoe loop je het virus op?

“Het gaat over van de ene op de andere persoon via bloedcontact. Dus niet door een hand of kus te geven, of door van hetzelfde voedsel te eten. Je kan het enkel en alleen overdragen via bloed.

“Hepatitis C kan ook buiten het lichaam overleven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hiv. Dat is binnen een paar minuten dood als het zich buiten het lichaam bevindt. Maar hepatitis C kan zeven tot tien dagen in de ‘buitenwereld’ overleven. Hygiëne is daarom een belangrijke factor. Je kan het virus bijvoorbeeld oplopen door besmette naalden bij drugsgebruik of als je een tattoo laat zetten met een niet-steriele naald. Maar ook mensen met een vrij ruw seksleven of mensen die ongereinigde seksspeeltjes gebruiken lopen zo risico op hepatitis C.

“Bovendien kan het virus op scheermesjes of tandenborstels zitten. Als je je scheert of je tanden poetst, ontstaan er microscopische wondjes, waarlangs het virus kan passeren.”

Wat zijn de vooruitzichten als je besmet bent?

“Het is extreem makkelijk te genezen. Het frustreert ons daarom enorm dat er jaarlijks nog 400.000 mensen aan sterven. Na een bloedtest krijg je de diagnose. Daarna kan je met een heel simpele test de graad van verlittekening meten en voor de behandeling neem je acht – en in het slechtste geval twaalf – weken pilletjes. Zonder nevenwerkingen. Zo simpel is het.

“Men heeft ook grote sommen uitgetrokken om ervoor te zorgen dat patiënten hun medicatie terugbetaald wordt. Er is alleen weinig enthousiasme bij de mensen die aan de knoppen zitten om enerzijds een goede sensibiliseringscampagne te voeren en anderzijds de risicogroepen goed te screenen en voor te lichten.”

Wie zijn die risicogroepen?

“Het gaat om mensen die niet meteen in de hoogste schuif liggen van politici, of van de maatschappij tout court. De sukkelaars van de maatschappij, die stiefmoederlijk behandeld worden. Dat zijn mensen die drugs gebruiken of met een drugsverleden, mensen in gevangenissen (die tattoos zetten of naalden delen) en asielzoekers die afkomstig zijn uit landen waar hepatitis C veel vaker voorkomt.

“Een vierde categorie bestaat uit homoseksuelen die seksueel heel actief en vaak met hiv geïnfecteerd zijn. Die categorie wordt, onder meer door Sensoa, wel al goed gescreend.”

Wat moet er gebeuren om de WHO-doelstelling alsnog te halen?

“In ons land zijn er te veel kabinetten om tot een eenduidige regelgeving te komen en de kwetsbare mensen te beschermen. Daarom zet de Coalitie tegen Hepatitis C zich in om bewustzijn te creëren en zo veel mogelijk te screenen. Daarvoor zoeken we mensen die bekwaam zijn om die risicogroepen te benaderen, te informeren en te screenen.

“De grootste moeilijkheid bij dit initiatief betreft de asielzoekers. We kunnen hen wel informeren, maar mogen hen door hun situatie eigenlijk geen medicatie geven. De regeling is nu dat ze pas antivirale medicatie krijgen als ze echt veel littekenweefsel hebben. Dat moet ook veranderen.”