België hinkt achterop met witwasaanpak: ‘Ons land is al anderhalf jaar lakser dan wat Europa vraagt’

Belgische banken zijn verplicht verdachte transacties te melden, bijvoorbeeld als ze vermoeden dat geld op een bankrekening gestort wordt dat mogelijk verdiend werd via georganiseerde fraude. Melden ze de verdachte storting niet, dan kan de bank mee verantwoordelijk gehouden worden voor witwaspraktijken. De meldingsplicht geldt vandaag enkel voor ‘ernstige’ fiscale fraude, maar niet voor ‘gewone’, kleinere fraudemisdrijven.

Als het van Europa afhangt, komt daar verandering in. Of beter gezegd: dat moest al lang gebeurd zijn. Ten laatste op 3 december 2020 moest ons land de nieuwe Europese regels tegen witwassen omzetten in Belgische wetgeving. Dat is nog altijd niet volledig gebeurd. Europa is intussen een procedure gestart tegen ons land, die kan uitlopen op een veroordeling bij het Europees Hof van Justitie.

Huis-tuin-en-keukenfraude

Alles draait om het onderscheid tussen ‘ernstige’ en ‘gewone’ fraude. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil niet dat banken en boekhouders mee verantwoordelijk zouden zijn voor huis-tuin-en-keukenfraude. “Een bank of advocaat die letterlijk 1 euro ‘mogelijk’ zwart geld aanvaardt, zou vervolgd kunnen worden als ze dit niet gemeld hebben”, klinkt het bij Van Quickenborne.

Om een “heksenjacht op elke belastingplichtige” te vermijden probeerde de minister een uitzondering in te voeren om banken en enkele andere beroepen te ontzien. Maar dat werd door de Raad van State van tafel geveegd. Gevolg: voorlopig verandert er niks. “Ons land is daardoor al anderhalf jaar lakser dan wat Europa vraagt”, zegt professor fiscaal recht Michel Maus (VUB).

De federale regering wil nochtans 1 miljard euro binnenhalen tegen 2024 met de strijd tegen fiscale en sociale fraude. Dat is enkel haalbaar als de fraudebestrijding flink opgedreven wordt. Binnen de regering is er ergernis over de houding van Open Vld, dat te veel met de voeten zou slepen. Zo verzetten de liberalen zich onlangs tegen een plan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v). Hij wou de fiscus meer tijd geven om complexe fraudedossiers uit te vlooien. “Ik begrijp niet dat de liberalen belastingcontroleurs niet de tijd willen geven”, zei Van Peteghem daarover.

1 miljard euro

Fiscaal experts zijn het er niet over eens of de nieuwe Europese regels wel zo nuttig zijn. Voorstanders zeggen dat banken heus niet vervolgd zullen worden als ze kunnen aantonen dat ze te goeder trouw gehandeld hebben. Tegenstanders vrezen dan weer dat banken uit voorzorg opeens enorm veel meldingen zullen doen bij de fiscus.

“Dan krijg je een tsunami aan meldingen die toch nooit behandeld kunnen worden”, zegt Michel Maus. “En dan heeft de fiscus zoveel werk dat grote fraudeurs tussen de mazen van het net kunnen glippen. Een alternatief is om kleine fraude te depenaliseren. Maar dat krijg je politiek nooit verkocht: dan krijgt de regering de kritiek dat ze fraude blijkbaar niet belangrijk vindt.”