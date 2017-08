België en Nederland blijven elkaar met de vinger wijzen in eierschandaal

Martin van de B. (31) en Mathijs IJ. (24), de zaakvoerders van Chickfriend, dat meer dan honderd stallen behandeld heeft met een product dat was aangelengd met fipronil, zijn gisteren opgepakt in Nederland. Tegelijkertijd werden er ook bij ons elf huiszoekingen gehouden. Het Antwerpse gerecht heeft nu zesentwintig verdachten in het vizier, het resultaat van een gecoördineerde actie van de Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten.

Tot zover de goede samenwerking, want de Nederlandse regering apprecieert niet dat minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) dinsdag in de Kamer verkondigde dat Nederland al in november 2016 weet had van het mogelijke gebruik van de bloedluizenverdelger fipronil. In een brief die de Nederlandse minister van Volksgezondheid en staatssecretaris van Economische Zaken gisteren overmaakten aan de Tweede Kamer, wordt met klem ontkend dat het Nederlandse voedselagentschap dan al een vermoeden had dat er eieren besmet konden zijn.