België blijft bespaard van grote schade door onweer, Duitsland heeft minder geluk

Buitenland

Nederland

In België valt de schade mee, maar in een dorp net over de Nederlandse grens moet wel puin geruimd worden. Op verschillende plekken in Beek zijn immers daken van huizen gewaaid. Eén woning staat op instorten. Er waaiden ook veel takken van bomen en sommige bomen knakten zelfs.

De oorzaak moet allicht bij een valwind gezocht worden. Dat natuurfenomeen kan ontstaan als een enorme hoeveelheid koude lucht uit een intensieve buienwolk omlaag stort. Ook in Spaubeek, Stein, Limbricht, Oirsbeek en Schinnen zijn dakpannen op straat beland en liepen woningen schade op. Bij de hulpdiensten kwamen in korte tijd honderden meldingen binnen.

Duitsland

Maar nergens is de schade door het weer vandaag groter dan in Duitsland. Zo kreeg de regio van Lippstadt en Paderborn af te rekenen met een tornado, met grote schade tot gevolg.

Binnenland

Hoe kan het dat er in ons land zo gewaarschuwd werd voor de gevolgen van het zware onweer en er in de realiteit bijna niets aan de hand was? Het blijft een lokaal fenomeen dat moeilijk te voorspellen valt, stelt weerman Frank Duboccage.

“Op basis van een aantal parameters weten we wel dat het gaat onweren, maar meestal weten we niet waar precies en waar dat onweer zich het felst manifesteert. Een plaatselijke windhoos voorspellen is gewoon onmogelijk.”

Op enkele plaatsen in het land zorgde het weer wel voor overlast.

Maasmechelen en Zutendaal

In eigen land moest de brandweerzone van Oost-Limburg vrijdagnamiddag een honderdtal keer uitrukken voor waterlast in onder meer Maasmechelen en Zutendaal. Een hevige regenbui zette heel wat straten in Maasmechelen blank. Zo stond onder meer de Joseph Smeetslaan, Thomas Boslaan en de Oenselstraat een tijd blank omdat de riolen het regenwater niet verwerkt kregen.

In Bilzen kwam dan weer een riooldeksel in de Brugstraat omhoog waardoor verschillende voorbijrijdende auto’s schade opliepen. Ook in Hoeselt liep de Industrielaan onder gedeeltelijk onder water.

Affligem

In Affligem is Schoolrock afgelast omwille van het onweer. Het kinderevenement van Rock Affligem wordt verplaatst naar eind juni.

Normaal gezien hadden zowat 2.000 leerlingen kunnen genieten van een optreden van onder meer de KetnetBand. “We willen het zekere voor het onzekere nemen”, zegt voorzitter Christof Desmet. “Ook al heeft het uiteindelijk weinig geregend en zeggen de voorspellingen dat het de rest van de dag zo goed als droog blijft, risico’s wilden we niet nemen.”