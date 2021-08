België bevriest gedwongen uitwijzingen naar Afghanistan: ‘Kan en mag moreel niet’, zegt staatssecretaris Mahdi

Volg alle ontwikkelingen in Afghanistan via deze liveblog.

Vorige week schreef Mahdi in een brief naar de Europese Commissie dat de mogelijkheid om Afghanen ‘die geen echte bescherming nodig hebben’ terug te sturen, behouden moest blijven, ondanks de oprukkende taliban in het land. Dat deed hij samen met andere Europese landen vijf andere landen, waaronder Nederland en Duitsland. Die twee laatste landen hebben de repatriëring naar Afghanistan inmiddels ook officiëel bevroren.

Vanochtend op Radio 1 veranderde Mahdi van mening. “Ons land zal geen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Afghanistan. Je kan en mag niemand terugsturen op een degelijke manier”, liet hij optekenen. “We moeten ervoor zorgen dat iedereen die vlucht voor oorlog en vervolging opgevangen wordt en bescherming kan vinden, daar waar hij of zij terechtkomt. Je kan en mag, puur moreel, niemand terugsturen.”

In de afgelopen dagen verslechterde de situatie in Afghanistan in ijltempo. De taliban hebben op een week tijd heel het land onder de voet gelopen en bezetten nu quasi volledig Afghanistan. Enkel de luchthaven van de hoofdstad Kaboel staat momenteel nog onder buitenlandse controle, om de evacuatie van diplomaten in goede banen te leiden. De moslimextremisten riepen op zondagavond het Islamitische Emiraat van Afghanistan uit. Daarmee komt een einde aan20 jaar fragiele democratie onder Amerikaanse toezicht.