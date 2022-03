Belgian Tornados veroveren goud op WK indoor

Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée (in die volgorde) liepen een ijzersterke race en finishten in 3:06.52. Spanje (3:06.82) en Nederland (3:06.90) maakten het podium vol. Na een sterk begin van Watrin en Doom liepen de Belgen halfweg aan de leiding. Sacoor had het moeilijk en zakte een plaats terug, maar slotloper Kevin Borlée (34) klaarde als een jong veulen de klus voor de Belgen en liep autoritair naar goud.

Eerder op de dag wonnen Julien Watrin, Dylan Borlée, Alexander Doom en Kevin Borlée (in die volgorde) de eerste van drie reeksen in 3:07.43. Sacoor verving Dylan Borlée in de finale.

De Tornados werkten zondagavond hun 28e finale op een groot kampioenschap af. Al dertien keer eerder resulteerde dat in een podiumplaats. De Belgische estafetteploeg pakt nu zijn eerste goud op een WK indoor. In 2010 in Doha liepen Cédric Van Branteghem, Kevin Borlée, Antoine Gillet en Jonathan Borlée naar zilver. In Birmingham in 2018 snelden Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée naar brons.