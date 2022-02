Belgen willen rekening houden met klimaat, maar kiezen toch vaak voor vliegvakantie

Volgens het onderzoek is 65 procent van de Belgen ervan overtuigd dat het eigen gedrag in meer of mindere mate een verschil kan maken bij de aanpak van de klimaatcrisis. In totaal zegt 78 procent ook de nodige inspanningen daarvoor te doen, maar tegelijkertijd vindt een meerderheid (55 procent) dat de andere Belgen onvoldoende inspanningen leveren.

Als het op reizen aankomt, geven zes op de tien Belgen dus aan dat klimaatverandering altijd (18 procent) of soms (43 procent) een rol speelt bij de keuze van de reisbestemming. Maar toch wil 43 procent van de respondenten komende zomer wel met het vliegtuig op reis, als de coronasituatie dat toelaat. Vooral bij de 15-tot 29-jarigen is er sprake van een duidelijk contrast: 63 procent zegt rekening te willen houden met klimaatverandering, maar 56 procent is wel van plan het vliegtuig te nemen.

Voorts zegt 59 van de Belgen bij het stemgedrag rekening te houden met klimaatverandering. Daarnaast geeft nog 44 procent aan dat dit ook een rol speelt bij de jobkeuze, voor 39 procent is klimaat ook van belang bij de keuze voor een bank of belegging van het spaargeld.

Het onderzoek van EIB bevestigt tot slot dat steeds meer Belgen geïnteresseerd zijn in de aankoop van hybride (39 procent) of elektrische (24 procent) auto.

Aan de enquête van EIB namen meer dan 30.000 mensen deel, in dertig verschillende landen. In België werden exact 1.000 mensen ondervraagd.